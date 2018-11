Ronshäuser Krippenweg: Am 1. Advent geht es los

In Ronshausen ist das nahende Weihnachtsfest schon jetzt allgegenwärtig: Bereits zum neunten Mal verwandelt sich der Ort in der Adventszeit in ein Krippendorf.

Allüberall beschert der Ronshäuser Krippenweg, der am Sonntag, 2. Dezember, parallel zum Weihnachtsmarkt im Haus des Gastes um 14 Uhr eröffnet wird, den Besuchern dann wieder Krippen in jeglicher Form und Größe.

Über 170 Exemplare aus den verschiedensten Ländern haben Eugen Balduf und Edeltraut Kötter in diesem Jahr noch mal zusammengetragen – es soll ihr letzter Krippenweg werden, unsere Zeitung berichtete. Passend dazu steht er unter dem Motto „Alles hat seine Zeit“.

An 43 Stationen im Ort – darunter fünfzehn mit überdimensionalen Großkrippen – werden die Krippen gezeigt. Auch zwei neue Stationen im Dorfkern sind hinzugekommen, allesamt im neuen Krippenweg-Flyer für die Besucher zum Ablaufen auf einem Lageplan genau markiert.

+ © Gemeinde Ronshausen

Ein ganz bequemer Spaziergang verbindet die Hauptausstellungs-Objekte im Ortskern. Wer gerne weiter gehen möchte, kann die im Flugblatt, das auch wieder ein Preisrätsel beinhaltet, eingezeichneten Krippen am Wegesrand erkunden und den Spaziergang zu einer kleinen Wanderung ausdehnen.

Damit alles rechtzeitig fertig wird, sind Eugen Balduf und Edeltraut Kötter schon seit vier Wochen eifrig am Wuseln. Ausstellungsstücke müssen geschleppt werden, Goldpapier wird dekoriert und alles für die Bild- und Tonaufführung wird liebevoll platziert und vorbereitet.

Beim Aufbau der schweren Häuser der Großstationen haben sie diesmal Helfer der Ronshäuser Vereinsgemeinschaft tatkräftig unterstützt. „Krippen sind nun mal mein Hobby“, sagt Balduf. 70 Prozent seiner Ausstellungsstücke sind selbst gebaut – den Rest hat er aus aller Welt hinzugekauft. „Aber eine individuelle Handschrift bekommen sie alle von mir: sei es durch Umbau oder durch selbst gemalte Hintergrundbilder“, sagt der Ronshäuser, der auch diesmal neue Exponate mitgebracht hat.

Den ersten Krippenweg von Balduf mit damals 30 Krippen und 21 Stationen gab es 2010 – seit der vierten Auflage gehört die „Zeitreise durch die Weihnachtsgeschichte in Bild und Ton“ dazu. Die eindrucksvolle Inszenierung der Geschichte von Jesu Geburt findet 20 Minuten vor jeder Führung in einem abgedunkelten Raum im Obergeschoss im Haus des Gastes statt. Am Eröffnungstag, 2. Dezember, ist sie von 14 bis 18 Uhr dort zu jeder vollen Stunde zu sehen. Die Abschlussfeier zum 9. Ronshäuser Krippenweg, bei der auch die Gewinner des Krippenwegpreisrätsels aus allen Einsendungen gezogen werden, soll dann am Sonntag, 13. Januar, ab 15 Uhr im Haus des Gastes stattfinden.

Bis zum 6. Januar

Der Krippenweg wird von Sonntag, 2. Dezember, bis Sonntag, 6. Januar, präsentiert. Er beginnt und endet beim Haus des Gastes an der Eisenacher Straße 20 bis 22. Die Gesamtlänge beträgt etwa zwei Kilometer. Für Einzelpersonen ist der Anschluss an eine bereits angemeldete Führung möglich. Führungen kosten ab 3,50 Euro pro Person und dauern etwa zwei Stunden. Die Flyer mit der Wegbeschreibung liegen in den HNA-Geschäftsstellen in Bebra und Rotenburg, sowie in Ronshausen im Haus des Gastes, im Bürgermeisteramt und in vielen Geschäften aus. (pgo)

Weitere Informationen und Kontakt: Eugen Balduf und Edeltraut Kötter, Telefon 0 66 22/58 02, E-Mail: koetter-balduf@web.de;

www.ronshausen-touristik.de