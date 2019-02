Mehr als vier Stunden Karneval: Ronshausen feiert mitreißendes Narrenfest

Begeisternd, mitreißend, zu Herzen gehend. Ohne Pause, mit vielen, aber irgendwie immer plötzlich endenden Zugaben. Mit stehendem Beifall und einem Bürgermeister, der vor seinen Narren den Hut zieht.

+ Hatten Spaß: Bürgermeister Marcus Becker und Ehefrau Bianca. © Wilfried Apel

Am Samstag gab es Spitzenkarneval im voll besetzten Haus des Gastes in Ronshausen, und am kommenden Samstag gibt es ihn ebendort ein zweites Mal. Mit gleich zwei Funkenmariechen (Josy Fodor und Emily Nuhn), Büttenredner Norman Nieborowsky, Spaßmacher Michael Nuhn, unglaublich vielen, perfekt über die Bühne wirbelnden Garde- und Balletttänzerinnen, mit alles gebenden Männerballetttänzern und Bänkelsängern, die einmal zusammen mit einem genialen Unterhalter und einmal quasi allein ein so fabelhaftes, knapp einstündiges „Programm im Programm“ auf die Bühne zaubern, dass sie mit Sicherheit auch in den Karnevalshochburgen Mainz oder Köln gefeiert würden.