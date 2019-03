Umleitung führt durch den Wald: Zufahrt nach Machtlos wird für Sanierung gesperrt

Da geht’s während der Vollsperrung der Kreisstraße lang: Um während der Fahrbahnsanierung nach Machtlos zu gelangen, muss der nur an den Ortsrändern asphaltierte Waldweg nach Iba als Umleitungsstrecke hergerichtet werden. Bürgermeister Markus Becker zeigt, wo dieser am Fuße des Struthsbergs vor Machtlos nach links abzweigt. Bis zum Baubeginn dauert es aber noch. Die Straße soll in den Herbstferien binnen zwei Wochen saniert werden.

© Peter Gottbehüt