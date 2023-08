40 Liter Wasser in zwölf Stunden: Land unter in Rotenburg, Alheim und Umgebung

Von: Christopher Ziermann

Teilen

Bei Starkregen ein häufiger Einsatzort der Rotenburger Feuerwehr, auch am 26. August wieder: die Unterführung zwischen B83-Kreuzung und Brücke der Städtepartnerschaften. © Jörg Fleischhut

Offenbar dutzende Feuerwehreinsätze sind die Folge des Starkregens, der in der Nacht von Freitag auf Samstag in Rotenburg und Umgebung vom Himmel kam.

Wieder einmal ist es zu lokalem heftigem Starkregen gekommen. Ab etwa 2 Uhr und dann wieder ab den frühen Morgenstunden waren die Feuerwehren in Rotenburg, Alheim, Bebra, Nentershausen und Cornberg im Dauereinsatz. 40 Liter Regen pro Quadratmeter fielen in Rotenburg - 16 während des Gewitters am Freitagnachmittag, weitere 24 in der Nacht. Das entspricht insgesamt fast zwei Dritteln des gesamten Niederschlags, der laut AGLW im Mittel seit 1990 im gesamten Monat August fällt.

„Es ging los mit Wasser in der Unterführung zwischen B83-Kreuzung und Brücke der Städtepartnerschaften. Während des Einsatzes hat es noch geschüttet - dann hat es erst mal aufgehört“, berichtet Rotenburgs Stadtbrandinspektor Jörg Fleischhut.

Am frühen Morgen ging es weiter: Wasser im Keller in der Bürgerstraße, im Heienbach und in Braach, der Waldweg am Rotenburg Center war überschwemmt, am Alten Feld war die Fahrbahn auf Höhe BKK mit Schlamm und Geröll verschmutzt und dann folgte auch noch ein Einsatz wegen einer im Aufzug eingeschlossenen Person in der Gartenstraße. Die Leitstellenmeldungen wegen vollgelaufener Keller kamen teils erst später am Morgen, als die Anwohner aufgestanden waren. In der Kernstadt waren 20 Feuerwehrleute im Einsatz, in Braach waren es sechs.

Der Platz rund um das Solzer Kirmeszelt erinnert an die Schlammbilder des Wackenfestivals, berichtete die Kirmesgruppe auf Nachfrage am Samstagmorgen. Das Festzelt selbst überstand den Regen bis auf wenige kleine undichte Stellen unbeschadet, es konnte gefeiert werden wie immer.

Im Kreisteil Bad Hersfeld verlief die Nacht ruhiger, doch auch hier mussten die Wehren ausrücken. In Kirchheim-Gersdorf wurde ebenfalls eine überflutete Fahrbahn gemeldet, Gleiches gilt für die B62 zwischen Breitenbach/H. und Gehau und für die Landesstraße zwischen Beenhausen und Weißer Dame. Außerdem gab es einen Wasserschaden im Newcare Home in Ersrode.

Darüber hinaus meldet die Leitstelle eine überflutete Kreisstraße zwischen Dens und Nentershausen, Wasser im Keller in Weißenhasel, Cornberg und Asmushauen sowie eine überflutete Straße in Rautenhausen.

Bereits am späten Freitagnachmittag mussten die Alheimer Feuerwehrleute ausrücken, weil die Straße am Ortsausgang von Heinebach in Richtung Niedergude überflutet war. In der Nacht folgten laut Gemeindebrandinspektor Bernd Hildebrand mehr als 30 weitere Einsätze. Acht der zehn Alheimer Wehren mussten ausrücken.

Der Wasserstand der Fulda, die am morgigen Sonntag Teil der Acht- und 16-Kilometer-Strecken des Red Castle Runs ist, stieg in Rotenburg laut HLNUG von 1,33 Metern am Freitagnachmittag auf 1,89 Meter am Samstag um 10 Uhr - und dürfte weiter steigen.

Ebenfalls heftig traf das Unwetter den benachbarten Schwalm-Eder-Kreis, besonders in Spangenberg. (Christopher Ziermann)