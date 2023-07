800 Fans von Smartphone-Spiel Ingress in Rotenburg erwartet

Von: Fabian Diekmann

Im Spiel erbitterte Feinde, im echten Leben mittlerweile Freunde: Thomas Becker (von links), Sandra Becker und Björn Hajeck sind langjährige Fans des Spiels Ingress und haben sich um die Organisation der Veranstaltung in Rotenburg gekümmert. © Fabian Diekmann

Wer am Wochenende in Rotenburg über Menschen stolpert, die auf ihr Handy starrend umherlaufen, sollte sich nicht wundern. Sie spielen Ingress, bei dem sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt erkunden.

Rotenburg – 800 Menschen, die auf ihr Handy starren, durch die Stadt wandern oder auch mal länger an einem Ort stehen bleiben, werden am Wochenende in Rotenburg erwartet. Sie spielen Ingress, ein Spiel vom gleichen Entwickler wie die millionenfach heruntergeladene App Pokémon Go, bei der Spieler auf einer virtuellen Landkarte Pokémon fangen können, aber dafür an reale Orte gehen müssen.

Ingress-Veranstaltungen gibt es auf der ganzen Welt

Niantic, der Entwickler des Spiels, bestimmt in regelmäßigen Abständen Städte, in denen besondere Aktionen, sogenannte Anomalien, des Spiels stattfinden. Am Wochenende findet sie gleichzeitig in Santa Cruz de la Sierra in Bolivien, Bandung in Indonesien und Rotenburg statt.

Die örtliche Spielergruppe, die hauptsächlich aus Thomas Becker (48) und seiner Frau Sandra (43) sowie Björn Hajeck (37) besteht, plant die Veranstaltung seit Februar. „Es muss ja Flächen für die Spieler geben und auch die Polizei muss informiert sein, dass eine größere Gruppe Menschen herumläuft“, sagt Hajeck.

Im Schlosspark findet ein „Musikalischer Biergarten“ statt

Im Schlosspark findet am Samstag ab 17 Uhr – organisiert von Moritz Rimbach, Julius Frank und William Sommer – ein „Musikalischer Biergarten“ mit Sommerhits aus den 80er-, 90er- und 2000er-Jahren statt. Dort sind nicht nur die Spieler, sondern alle Rotenburger und Besucher der Stadt willkommen. Um Essen kümmert sich die Betreiberin der Minigolf-Anlage.

Viele Spieler kommen über das ganze Wochenende aus Ländern wie Argentinien oder Japan. „Mich haben zum Beispiel Spanier und Italiener angeschrieben, um nach Schlafplätzen und Essensmöglichkeiten in Rotenburg zu fragen“, sagt Thomas Becker, der für viele Anreisende der Ansprechpartner war.

18 Orte spielen in Rotenburg für das Spiel eine besondere Rolle. Unter anderem am Rathaus, im Schlosspark und an der Stiftskirche müssen Spieler besondere Aufträge erfüllen.

Die Hauptveranstaltung ist am Samstagnachmittag

Bereits am heutigen Freitag können sich Spieler im Schlosspark für das Spiel registrieren. Dort bekommen sie außerdem Informationen und Fan-Artikel. Am Samstag geht es ab etwa 9 Uhr weiter mit der Registrierungsphase, bevor die Hauptveranstaltung zwischen 14 und 17 Uhr in ganz Rotenburg stattfindet.

Ab etwa 17.30 Uhr wird das Spiel ausgewertet und die Teilnehmer treffen sich wieder im Schlosspark. Am Sonntag können sie bei kleineren Aufgaben noch einmal die Stadt erkunden. Das ist den ganzen Tag möglich.

Bei Ingress kämpfen zwei Fraktionen gegeneinander

„Bei Ingress gibt es zwei Fraktionen, die weltweit gegeneinander antreten“, erklärt Thomas Becker aus Bebra, der als Projekt- und Bauleiter bei der Deutschen Bahn arbeitet. „In der Geschichte des Spiels will die grüne Fraktion, die Erleuchteten, spezielle Energiepunkte auf einer Landkarte für sich nutzen. Die blaue Fraktion oder der Widerstand hält diese für zu gefährlich und will die Gegner daran hindern.“

Dabei nutzt das Spiel ähnlich wie auch schon Pokémon Go eine virtuelle Karte der echten Welt. An speziellen Punkten, oft Sehenswürdigkeiten, gibt es Portale, die von einer der Fraktionen eingenommen werden können. Dazu müssen sich genug Spieler in einem bestimmten Radius des Punktes befinden.

Die Fraktion, die bei der großen Veranstaltung in allen drei Städten am meisten Portale einnehmen kann, gewinnt diese Anomalie.

Über das Spiel lernten sie sich kennen

Seit fast zehn Jahren spielen die Beckers und Björn Hajeck Ingress – sie als Widerstand, er als Erleuchteter. Auch wenn sie es nicht mehr so häufig spielen wie zu Beginn, hat das Spiel einen großen Platz in ihrem Leben.

„Mittlerweile sind wir Freunde geworden“, erzählt Thomas Becker über seinen Spielpartner Hajeck. „Manchmal kämpfen wir im Spiel, machen dann bei einem Bier eine Pause und kämpfen direkt danach weiter.“

Die gelernte Bankkauffrau Sandra Becker ergänzt: „Wir haben schon an Aktionen in ganz Deutschland teilgenommen. Dabei haben wir zum Beispiel Orte in Köln entdeckt, die wir sonst nie gefunden hätten.“

Es geht oft nicht um die Orte, sondern die Menschen

Für den Rotenburger Björn Hajeck, der als Chemiearbeiter bei B. Braun arbeitet, war eine Veranstaltung in Wien ausschlaggebend, auch abseits davon noch mehr Zeit in der österreichischen Hauptstadt zu verbringen.

Alle drei merken an, dass es nicht nur um die Orte geht, die man besucht, sondern auch um die Menschen dort. „Regensburg fand ich besonders schön“, erzählt Thomas Becker. „Die Menschen dort waren sehr offen und haben viel gefragt. Da haben wir länger das Spiel erklärt, als dass wir es gespielt haben.“

„Auf den Veranstaltungen sieht man oft Menschen, die man schon bei vergangenen Aktionen kennengelernt hat“, sagt Sandra Becker. „Das ist oft wie alte Freunde wiedertreffen.“

Weitere Infos zum Spiel und Abläufen unter rotenburg.missionday.info und anomalysite.blue/rotenburg (Fabian Diekmann)