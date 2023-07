Abi-Noten lassen leicht nach – Schnitt liegt im Landkreis bei 2,4

Von: Fabian Diekmann

246 Schüler im Landkreis haben 2023 ihr Abitur bestanden. © Symbolbild: Tobias Kleinschmidt/dpa

In diesen Tagen erhalten viele junge Erwachsene im Landkreis ihr Abitur-Zeugnis. 246 Teilnehmer bestanden ihre Prüfungen. Der Schnitt von 2,4 ist leicht schwächer als im vergangenen Jahr.

Hersfeld-Rotenburg – 246 Schüler im Landkreis betreten in diesen Tagen vielleicht zum letzten Mal die Flure ihrer Schulen. Sie haben ihr Abitur bestanden und damit die Allgemeine Hochschulreife in der Tasche, wie die Schulen vermelden.

Drei Mal wurde die Note 1,0 vergeben, der Gesamtdurschnitt im Landkreis liegt bei 2,4. Diese Zahlen sind noch nicht final, da in Einzelfällen noch Nachprüfungen anstehen.

Jahrgänge wegen Umstellung von G8 auf G9 oft kleiner

An der Modellschule Obersberg (MSO) bestanden 112 von 121 Teilnehmern ihre Abi-Prüfungen, der Schnitt liegt bei 2,48. Die 1,0 erreichte eine Person. Studienleiter Klaus Riedel sagt, dass der Jahrgang durch die Umstellung von G8 auf G9 etwas kleiner und es der vermutlich am stärksten von Corona betroffene Jahrgang war.

Die Abschlussfeier findet am Samstag, 8. Juli, in der Stiftsruine statt. Gastredner ist in diesem Jahr der Dirigent Helgo Hahn, der einer der ersten Abiturienten der MSO war und viele Jahre dort als Lehrer gearbeitet hat.

An den Beruflichen Schulen in Bebra erhielten bereits am Freitag alle 62 Prüflinge ihr Abschlusszeugnis. Der Durchschnitt der Schule liegt bei 2,48.

An der Werratalschule in Heringen bestanden 37 Prüflinge (38 Teilnehmer) ihr Abitur, der Durchschnitt lag bei 2,6. Auch dort verlässt eine Person die Schule mit 1,0.

Viele Schüler lernten im Distanzunterricht

Den doppelt qualifizierenden Bildungsgang mit der Berufsausbildung zur chemisch-technischen Assistenz haben acht Absolventen bestanden. Die Bestnote lag bei 1,3. Oberstufenleiter Jörg Morge spricht von einem erstaunlich guten Ergebnis, da der Jahrgang stark vom Distanzunterricht betroffen war. Die Zeugnisse gibt es am Freitag.

An der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg bestanden 35 Prüflinge, fünf fielen durch. Ein Mal wurde 1,0 vergeben, der Durchschnitt der Schule ist 1,9. Die Abschlussfeier mit Zeugnisvergabe findet heute statt.

Prüflinge hatten mehr Auswahl und mehr Zeit

Jürgen Krompholz vom staatlichen Schulamt Bebra sagt, dass die Prüfungen in der Region in diesem Jahr ruhig abliefen und es keine Zwischenfälle gab. Er vermutet, dass der leicht schwächere Landkreis-Durchschnitt im Vergleich zum Schnitt von 2,2 im Vorjahr mit den Corona-Auswirkungen zu erklären ist.

Der diesjährige Abschlussjahrgang musste ausgerechnet zu Beginn der Oberstufe in den Distanzunterricht. Dafür habe es auch in diesem Jahr wieder einen Nachteilsausgleich mit mehr Aufgabenvorschlägen und einer verlängerten Bearbeitungszeit gegeben. (Fabian Diekmann)

Prüfungen im Kreis ohne Zwischenfälle Im Landkreis gab es laut Jürgen Krompholz keine Zwischenfälle bei den Abitur-Prüfungen. Bundesweit listet das Deutsche Schulportal der Robert-Bosch-Stiftung jedoch mehrere.

In Hamburg werden zum Beispiel einige Schüler verdächtigt, ihre Prüfungen mithilfe von künstlicher Intelligenz absolviert zu haben.

In der Oberpfalz musste außerdem ein Teil der Englischprüfungen wiederholt werden, da der Lehrerin die Prüfungsbögen aus einem Zug gestohlen wurden.