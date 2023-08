Ärger um Finanzierung von Braacher Kirmes – Bürgermeister Grunwald erklärt sich

Von: Christopher Ziermann

Die Kirmesburschen Braach führten am Sonntag den Festzug an – und nutzten die Gelegenheit für eine Erklärung, warum das Festzelt keinen Boden hatte, und für Kritik am Bürgermeister. © Susanne Kanngieser

Bei der Braacher Kirmes übten die Kirmesburschen Kritik an der Stadt wegen der Finanzierung. Nun meldet sich Bürgermeister Grundwald zu Wort.

Braach – Mit ganz direkter Kritik an der Stadt, indirekt an Bürgermeister Christian Grunwald, haben sich die Braacher Kirmesburschen am Sonntag beim Festzug positioniert. Es geht ums Geld.

Offenbar ist in der Kommunikation etwas schiefgelaufen – das gesteht Bürgermeister Grunwald selbstkritisch ein. Er hat sich in Folge einer Anfrage unserer Zeitung, die die Stadtverwaltung zuvor schon beantwortet hatte, aus dem Urlaub heraus initiativ bei der Zeitung gemeldet, um seine Sicht darzulegen.

Er spricht von einer „komplizierten Gemengelage, die eigentlich ganz leicht aufzulösen ist“.

Kirmesburschen-Verein seit 2022 aktiv

Dafür muss man sich die Entwicklung von Anfang an anschauen – also, der Reihe nach. Der neu gegründete Kirmesburschen-Verein hat 2022 erstmals die Kirmes ausgerichtet. Zuvor hatten die jungen Leute, die fast alle noch keine 30 Jahre alt sind, unter anderem in der Zeitung gesagt, dass sie im gesellschaftlichen Leben ihres Dorfes Luft nach oben sehen.

Finanziell starteten sie mit ihrem Anspruch, dem zweitgrößten Ortsteil Rotenburgs wieder zu einer echten Kirmes mit allem Drum und Dran zu verhelfen, bei Null. Sie entschieden sich also für Festtage mit möglichst geringen Fixkosten – ohne Festzelt, wofür man laut Vorstandsmitglied Tim Sackmann einen „niedrigen vierstelligen Betrag“ zur Verfügung haben muss, ohne Kapelle im Festzug, die man ebenfalls bezahlen muss. Das Resultat der niedrigen Fixkosten bei einem zugleich gut besuchten mehrtägigen Event war dann unerwartet ein Plus im mittleren vierstelligen Bereich.

Dank Plus im Vorjahr wurde Kirmes 2023 größer

Dank des nun mit einem Grundstock gefüllten Kontos war dieses Jahr mehr drin – Festzelt und Kapelle gehörten dazu. Sprich: Standard-Bestandteile einer Kirmes. Nicht drin war allerdings ein Boden für das Festzelt, weshalb auf Pflaster, Wiese und Hackschnitzeln gefeiert wurde. Und ein aktueller Anlass fürs Protestplakat gefunden war.

Nun hat die Stadt den Braachern natürlich nicht im Wortsinne den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber die Kirmesburschen hatten auf finanzielle Unterstützung aus dem Stadtsäckel gezählt, mit der der Boden sicherlich zu finanzieren gewesen wäre. Da kommt der Auftritt des Bürgermeisters bei der Kirmes 2022 ins Spiel.

Die Kirmesburschen erinnern sich an die Zusage, die Stadt stelle einen guten vierstelligen Betrag als Zuschuss zu einer Kulturveranstaltung zur Verfügung. „Das Missverständnis besteht darin, dass angekommen ist, dass ein Betrag X auf jeden Fall fließt, egal wie die Kirmes finanziell ausfällt. Wenn ich mich so plakativ ausgedrückt habe, dass die Aussage so verstanden wurde, tut mir das leid“, sagt Grunwald.

Stadt unterstützt jedes Jahr Feste

Die Entscheidung, dass Braach 2022 kein Geld aus dem mit jährlich 10 000 Euro ausgestatteten Haushaltsposten „Zuschüsse für Brauchtumsveranstaltungen“ bekam, hat der Bürgermeister aber nicht selbst getroffen – die Kämmerei hat anhand der für alle Ortsteile geltenden Richtlinie entschieden, die der Magistrat aufgestellt hat.

Der Impuls dazu wiederum war Anfang 2020 aus der CDU-Fraktion im Stadtparlament gekommen, um Kirmessen und andere Dorffeste zu unterstützen. Die entsprechende Richtlinie dafür, unter welchen Umständen Geld aus dem Topf fließt, legte später im Jahr dann der Magistrat fest. Und dort heißt es nun, dass eine Förderung maximal in der Höhe eines nachgewiesenen Defizits erfolgt.

Die Praxis sah so aus, dass die Lispenhäuser Kirmes von der Stadt finanziell unterstützt wurde, die in Braach nicht. „In Lispenhausen wurde laut eigener Abrechnung ein großes Minus gemacht. Die Ausgleichszahlung der Stadt wurde bis zur schwarzen Null vorgenommen“, heißt es von der Stadt.

Kirmes-Konto könnte ins Minus rutschen

In diese Situation könnten die Braacher nun dieses Jahr auch kommen – aufgrund der stark gestiegenen Fixkosten. Sie haben bis zum 31. Oktober Zeit, ihre Abrechnung bei der Stadt einzureichen.

Bürgermeister Grunwald appelliert für die Zukunft, dass beide Seiten schon im Vorfeld solcher Feste direkt miteinander kommunizieren, „damit klar ist, dass das Versprechen der Stadt auch eingelöst werden kann“. Darüber könne man schon während der Planung sprechen.

Grunwald: Risiko muss eingeplant werden

Das Ziel sei, dass alle Veranstaltungen – neben den beiden Kirmessen auch weitere Dorffeste in den kleineren Ortsteilen – auch mal mit einem gewissen Risiko geplant werden können, für das die Stadt im Zweifelsfall einspringt. „Das kann ja zum Beispiel auch bei einer perfekt geplanten Veranstaltung durch das Wetter passieren.“

Eine Neiddebatte möchte der Bürgermeister vermeiden. Das ehrenamtliche Engagement der Kirmesburschen in Braach sei für den Ortsteil und auch mit einer Strahlkraft darüber hinaus enorm wichtig und müsse unbedingt unterstützt werden – „wir müssen aber aus den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln – dieses Jahr 10 000 Euro, eine Erhöhung könnten die Stadtverordneten beschließen – für alle Ortsteile sorgen“.

Auch eine Änderung der Richtlinie könnte aus dem Parlament angestoßen werden. 2022 wurden laut Stadt lediglich 3280 Euro ausgezahlt. Auch ein Antrag aus Seifertshausen wurde abgelehnt, weil wie in Braach ein Überschuss erwirtschaftet worden war. (Christopher Ziermann)

Von Braach ist es ein weiter Weg nach Solz

Ein Kommentar dazu von Redakteur Christopher Ziermann:

Die Kirmesburschen in Braach sind sauer auf die Stadt – verständlicherweise. Die Erklärung von Bürgermeister Grunwald, dass die Kommunikation das Kernproblem ist, ist aber zutreffend. Gleich in mehrerlei Hinsicht.

Die jungen Kirmesburschen und -mädchen sind angetreten, frischen Wind in ihr Dorf zu bringen. Selbst wenn man das nicht will – das kann bei der älteren Generation von ehrenamtlich Aktiven als Kritik ankommen.

Der im vergangenen Jahr peinlich kleine Festzug kann für Vorbehalte unter den Bräächern als Beleg herhalten. Für diesen Programmpunkt ist man darauf angewiesen, dass auch die anderen im Dorf mitmachen.

Das hat dieses Jahr wesentlich besser geklappt. Auch die Beteiligung am Heimatabend war gut – das knapp 1300 Einwohner kleine Dorf ist auf dem Weg, eine Veranstaltung zu etablieren, die in der Form seit vielen Jahren gefehlt hat.



Wenn die treibenden Kräfte allerdings jung sind und zum Beispiel in der Kommunikation mit der Stadtverwaltung keine Erfahrung haben, sind sie auf Hilfe angewiesen. Dabei darf die Stadt ruhig selbst auf die Kirmesburschen zugehen.

Für den nächsten Bürgermeister wird das ein leicht zu bespielendes Feld, denn Grunwald ist – ob berechtigt oder nicht – nicht in allen Dörfern beliebt.

Über allem steht aber, dass die Kirmesburschen mehr Unterstützung bekommen und dann auch annehmen, wenn die Bräächer – gemeinsam – ihr Dorffest auf Dauer etablieren wollen. So wie es zum Beispiel das viel kleinere Solz seit vielen, vielen Jahren – und auch dieses Wochenende wieder – vormacht.

Dahin ist es für die Bräächer ein weiter Weg. Heute aber könnten sie im wohl einzigen Kirmes-Shuttle-Bus der Region recht einfach hinkommen nach Solz. Und heimwärts rollts.