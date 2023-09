Neubau in Braach: Alles fertig für die Kita-Kinder

Von: Christopher Ziermann

In als „Umzugskisten“ deklarierte Schuhkartons konnten die Kinder in der alten Kita vor den Ferien kleine Gegenstände packen, auf die sie am neuen Standort nicht verzichten wollen. Die Freude war dann am Montag beim Auspacken groß, auf unserem Bild bei von links Liv, Hjördis, Erzieherin Bärbel Bingemann, Hannes und Hendrik. © Christopher Ziermann

Von „sehr vielen strahlenden Gesichtern“ berichtete die Braacher Kita-Leiterin Christiane Seil am Montagvormittag - es ist der erste Betreuungstag in den neuen Räumlichkeiten.

Rotenburg – Am ersten Tag nach den Ferien ist ohnehin immer viel los, weil die neuen Kinder zur Eingewöhnung mit den Eltern kommen. Doch diesmal blieben auch viele der anderen Mamas, Papas und Großeltern – die neuen Räumlichkeiten wurden fleißig begutachtet.

Tatsächlich ist in den vergangenen Tagen auf der Baustelle noch alles fertig geworden, was zum Start fertig sein musste. Der Zufahrtsbereich ist ein besonderes Steckenpferd von Stadtwerke-Chef Stephan Heckeroth. Er wollte unbedingt bei der An- und Abfahrt der Eltern verhindern, dass rückwärts rangiert werden muss. Von seinem Plan war noch am Dienstagmittag überhaupt nichts zu sehen – vor dem Gebäude hatten nur die vorbereitenden Arbeiten stattgefunden, weder Asphalt noch Pflaster war aufgetragen. Am Montagmorgen waren die fürs Kurzzeitparken gedachten Stellplätze aber fertig, auch wenn drumherum weiterhin gebaut wird. In der Nähe der Kita, neben dem Technischen Rathaus mit den Stadtwerken, entstehen noch weitere Parkplätze.

„Alle Funktions- und alle Gruppenräume waren heute Morgen fertig eingerichtet für den Tagesbetrieb. Nur einzelne Zimmer wie zum Beispiel mein Büro sind noch nicht soweit“, sagt Christiane Seil. Während die Chefin also noch nicht alle Umzugskartons auspacken konnte, waren die Kinder morgens genau damit beschäftigt. Sie hatten vor den Ferien Schuhkartons mit kleinen Gegenständen befüllt. Jedes Kind hatte einen, auf dem sein Name stand. Die Freude war groß, wenn dann das altbekannte und geliebte Spielzeug aus der alten Kita auch in der neuen zum Einsatz kommen konnte.

Ampel und Zebrastreifen vor der Kita sind bislang keine Option

Nicht fertig sieht hingegen auf den ersten Blick die Querungshilfe über die Landesstraße aus. Knapp 50 Meter vor der Kita sind zwar die Einfassungen und Absenkungen im Bordstein eingearbeitet, es sind aber weder Zebrastreifen noch Fußgängerampel zu sehen. Die Fahrbahnmarkierung fehlt ohnehin noch – die Stadt hatte dort im Frühsommer die Trinkwasserleitung erneuert.

Die Rotenburger Stadtverordneten hatten Anfang 2022 auf Vorschlag der CDU eine Ampel und die Ausweitung der Tempo-30-Zone gefordert sowie eine weitere Verkehrsinsel und einen stationären Blitzer angeregt. Durch den neuen Gehweg ist die Straße etwas schmaler geworden, daher musste die bisherige Mittelinsel wegen gesetzlich vorgeschriebener Mindestbreiten zurückgebaut werden. Ebenfalls aus gesetzlichen Gründen sind bislang weder ein Zebrastreifen noch eine Fußgängerampel eine Option.

Zur Kita und wieder weg ohne Rückwärtsfahren: Das war Stadtwerke-Chef Stephan Heckeroth wichtig. Die gesamte Oberfläche des Zufahrtsbereichs war am Dienstag noch nicht da, sie war Teil des Baustellen-Endspurts. © Christopher Ziermann

„Wir wünschen uns an vielen Stellen – zum Beispiel auch in Lispenhausen und in der Kernstadt – Querungshilfen, sind aber leider nicht diejenigen, die das entscheiden können“, sagt Bürgermeister Christian Grunwald. Auch die übergeordneten Behörden seien bei ihren Entscheidungen an die jeweiligen Gesetze gebunden. Die Stadt habe nur die Möglichkeit gehabt, eine Verkehrszählung zu machen. „Paradoxerweise, bevor die Kita in Betrieb gegangen ist“, sagt der Bürgermeister. Die dabei ermittelte Frequenz von Fußgängern und Straßenverkehr reichte nicht für eine Querungshilfe aus, soll nun nach dem begonnenen Kita-Betrieb aber noch einmal erfolgen. „Wir hoffen, dass die nötigen Werte dann erreicht werden“, so Grunwald.

Eine Entscheidung obliegt aber ihm als Bürgermeister: Er kann an dieser Stelle eine Tempo-30-Zone anordnen und hat das auch bereits getan. Für die Umsetzung ist Hessen Mobil zuständig. Die Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern gilt im engen Ortskern ohnehin schon. (Christopher Ziermann)