Annotopia-Fan arrangiert Verlosung, um sich bei der Stadt Rotenburg zu bedanken

Teilen

Pirat Sadi von der Monkey Crew (links) und sein Kapitän, Captain Blinky Scarface Bill, auf dem Deck der Broken Nutshell. In diesem Jahr möchte Sadi der Stadt Rotenburg etwas zurückgeben und hat eine Verlosung organisiert, dessen Erlös an die Jugendfeuerwehr Rotenburg übergeben wird. © Privat

Bereits zum dritten Mal ist Pirat Sadi von der Monkey Crew aus der Eifel zum Annotopia Festival im Rotenburger Schlosspark angereist.

Rotenburg – In diesem Jahr möchte der 48-Jährige der Stadt jedoch etwas zurückgeben und hat sich dafür etwas ganz Besonderes einfallen lassen. „Ich wollte etwas machen, was in Rotenburg bleibt und sinnvoll für die Menschen und Jugend ist“, sagt Sadi. Das Ergebnis ist eine Verlosung einer von ihm gesponserten Gitarre, die er vor Ort von den auf dem Annotopia auftretenden Musikern unterschreiben lässt und deren Einnahmen an die Jugendfeuerwehr Rotenburg übergeben werden.

Florian Heupel, Jugendwart der Jugendfeuerwehr Rotenburg, ist sehr überrascht und dankbar für die kommende Spende. Das Geld wird voraussichtlich für das jährliche Zeltlager und für die Anschaffung von Pullover und T-Shirts der Jugendfeuerwehr genutzt werden.

Da in diesem Jahr viele bekannte Bands wie Rednex oder V2A anwesend sind, lohne es sich, an der Verlosung teilzunehmen. „Am Anfang des Festivals kann jeder für rund zwei Euro seinen Namen auf einen Zettel schreiben und somit eine Chance auf den Gewinn haben“, erklärt Sadi – Hobbymusiker und ehemaliger freiwilliger Feuerwehrmann. Die Übergabe findet am Sonntagnachmittag, 21. Mai, zwischen 14.30 und 15 Uhr auf der Hauptbühne statt.

Die gesamten vier Tage des Festivals verbringt Sadi mit seiner zwölfköpfigen Gruppe unter anderem in Zelten und begeistert die Zuschauenden. „Wir versuchen, uns dabei als betrunkenes und rumpöbelndes Piratenlager darzustellen“, sagt Sadi und fährt fort: „Wir werden unser Piratenschiff mitbringen, uns mit den Leuten unterhalten und mit den passenden Zuschauern auch mal einen kleinen Streit anfangen“, schmunzelt der Pirat. Er habe bereits seit vielen Jahren Kontakt mit dem Thema Mittelalter gehabt und sei auch in einem solchen Verein gewesen. „Man musste sein Verhalten immer mehr den Regeln dort anpassen. Deshalb wurde es immer mehr zu einem Zwang und der Spaß blieb weg“, gibt er zu.

Erfrischender sei es für ihn gewesen, als er vor fünf Jahren von der Monkey Crew aufgenommen wurde. Um möglichst authentisch zu wirken, muss natürlich auch ein passendes Gewand her. In das Kreieren der Gewänder stecken die Teilnehmer viel Arbeit. „Viele nähen und färben die ganzen Sachen selbst“, erzählt er.

Das ganze Event sei ein toller Ausgleich zum eigentlichen Alltag. „Wir haben ja alle ganz normale Jobs“, sagt Sadi. Er selbst sei Lkw-Fahrer und viel mit Kunden in Kontakt. „Dabei muss man sich natürlich benehmen. Auf dem Annotopia-Festival stört es niemanden, wenn ich morgens nackt über den Platz laufen würde.“

Besonders beeindruckt ist Sadi von dem Zusammenhalt unter den gesamten Lagern. „Wir sind schon fast eine Art Familie. Man kennt und respektiert sich. Auch die Hilfsbereitschaft untereinander ist immens. Wenn ich einen Sechskant-Schraubendreher brauche, dann bekomme ich den“, sagt er lachend.

Bereits zum fünften Mal wird der Rotenburger Schlosspark vom 18. bis 21. Mai durch das Festival in eine Welt voller Magie und Herzlichkeit verwandelt – erstmals für vier Tage am Stück im Frühjahr statt im Herbst.

Weitere Informationen unter annotopia.eu

Von Johanna Leinweber