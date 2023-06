Apotheken schlagen Alarm: Auch Betriebe in Hersfeld-Rotenburg bleiben geschlossen

Von: Daniel Göbel, Anna-Laura Weyh

Ein ähnliches Schild wird wohl zum Protesttag am 14. Juni in den Scheiben vieler Apotheken hängen. © Oliver Berg/dpa

Viele Apotheken bleiben am morgigen Mittwoch, 14. Juni 2023, in Deutschland geschlossen. Grund dafür ist ein Protesttag.

Hersfeld-Rotenburg - Auch die Apotheken im Landkreis haben sich dem Protest angeschlossen. Laut des Hessischen Apothekerverbands (HAV) beteiligen sich die Betriebe aller hessischen Kommunen nahezu lückenlos an der Aktion. Sie reagieren damit auf gesundheitspolitische Entscheidungen der Bundesregierung, die für die Apotheken Lieferengpässe, Personalnot und eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung zur Folge hätten.

„Die Leute sollen wissen, dass der Protest nicht gegen die Patientensicherheit geht. Wir müssen heute schließen, damit es morgen noch Apotheken vor Ort gibt“, sagt Alexander Schopbach, Sprecher des HAV. Denn Apotheker geraten bereits an ihre Grenzen. Viele Betriebe müssen schließen: Allein 2022 habe sich die Zahl der Apotheken bundesweit um 400 reduziert. Noch etwa 18 000 sind übrig. „Das ist das größte Apotheken-Sterben, das es jemals gab“, sagt Schopbach. Auch in Hessen verringert sich die Zahl der Apotheken von 1412 (Dezember 2021) auf 1377 (März 2023). „Das geht ungebremst weiter. Wir müssen jetzt gegensteuern“, sagt der HAV-Sprecher.

Hersfeld-Rotenburg: „Im Grunde sind Apotheken ein Niedriglohnsektor“

„Es geht in erster Linie darum, die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass es den Apotheken seit 20 Jahren zunehmend schlechter geht“, sagt Christian Hangen, Inhaber von Apotheken in Rotenburg, Alheim, Niederaula und Eschwege. Das führe dazu, dass immer mehr Apotheken sterben oder Nachfolger fehlen. Im Grunde seien Apotheken ein Niedriglohnsektor. Hinzu kämen immer mehr Notdienste, da es weniger Apotheken gibt, auf die die Notdienste verteilt werden könnten. Hangen fordert von der Politik eine Erhöhung der Festbeträge und einen Abbau der aus seiner Sicht überbordenden Bürokratie.

Das sieht auch Ina Müller, Inhaberin der Schwanen Apotheke am Markt in Bad Hersfeld, ähnlich. „Die Umsätze in Apotheken steigen zwar, aber Umsatz bedeutet eben nicht gleich Ertrag.“ Dieser sinke zunehmend, auch nach den recht starken Corona-Jahren. „Es gibt wohl keinen anderen Berufsstand, in dem die Mitarbeiter heute weniger verdienen als vor zehn Jahren.“ Auch an den Krankenkassen übt Müller Kritik. Als Beispiel nennt sie hohe Ausgaben für große Werbekampagnen, was absolut ineffizient sei. (Anna Weyh, Daniel Göbel)

Der Medikamenten-Engpass hat sich auch in den Apotheken im Kreis Hersfeld-Rotenburg weiter verschlimmert. „Die Situation ist katastrophal“, klagen die Apotheker.