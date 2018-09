Auch HNA-Leser kritisiert mangelnde Transparenz im Rotenburger Rathaus 

Im Rotenburger Rathaus wird mit der Veröffentlichung von Informationen im Internet immer noch vorsichtig verfahren: So fehlen zum Beispiel Beschlussvorschläge zur Stadtverordnetensitzung. Leser Klaus Esche hätte das gerne anders.

Rotenburg. Die Forderung nach einer Optimierung des Bürger-Informationssystems der Stadt Rotenburg ist nicht neu.

Das teilte uns unser Leser Klaus Esche nach unserem Artikel zum Thema Transparenz beim Kreis und den Kommunen mit. Bereits im November 2017 hatte er in einer Mail an den Magistrat der Stadt Rotenburg angeregt, sitzungsumfassende Dokumente öffentlicher Stadtverordnetenversammlungen auf den Seiten des Bürgerinformationssystems zu veröffentlichen.

Esche bezog sich auf einen Beschluss der Rotenburger Stadtvertreter vom August 2013. Darin heißt es: „Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister, die städtischen Gremien sowie die Stadtverwaltung schaffen im Rahmen ihrer Möglichkeiten größtmögliche Transparenz über die wichtigsten kommunalpolitischen Entscheidungen und erhöhen damit die Motivation für eine engagierte und aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am politischen Geschehen in Rotenburg.“

Als Antwort erhielt Esche ein Schreiben aus dem Hauptamt der Stadt, das seinem Demokratieverständnis widersprach und nicht geeignet sei, den Beschluss zu verwirklichen und kommunalpolitisch interessierte Bürger am politischen Geschehen zu beteiligen, wie Esche erklärt.

In dem Schreiben heißt es, man lade zu den öffentlichen Sitzungen nach den gesetzlichen Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ein und sehe es „als wenig sinnbringend an, wenn beispielsweise Einladungen mit Beschlussvorschlägen im Internet kursieren und vor einer Meinungsbildung des kommunalen Gremiums diskutiert und „vorentschieden“ werden, sodass sich die betroffenen Mandatsträger „in ihrer freien Willensbildung eingeschränkt fühlen könnten“. Begründet wird dies damit, dass Beschlussvorschläge „durchaus in den jeweiligen Sitzungen geändert werden und im Ergebnis völlig anders als im Vorschlag lauten“. Betreffend einer größeren und breiteren Veröffentlichung von Sitzungsunterlagen im Vorfeld einer Sitzung werde man von den durch HGO und Geschäftsordnung für die Gremien gesetzten Standards vorerst nicht abweichen.

Wörtlich ist in dem Antwortschreiben der Stadt an Esche zu lesen: „Eine vollständige Veröffentlichung der Protokolle der öffentlichen Sitzungen nebst Anlagen werden wir zunächst mit der Stadtverordnetenvorsteherin und gegebenenfalls dem Ältestenrat diskutieren und abstimmen. Danach würden wir das Ergebnis der Beratungen zur Entscheidungsreife durch die Stadtverordnetenversammlung bringen.“ Esche wird noch darauf verwiesen, dass kein gesetzlicher Anspruch auf Veröffentlichung der Unterlagen im Internet bestehe. Eine Einsichtnahme in „öffentliche Unterlagen“ könne nach Verabschiedung auch durch eine Vorsprache im Rathaus nach vorheriger Terminabsprache erfolgen.

Wie berichtet, haben andere Städte und Gemeinden, etwa Bebra, Bad Hersfeld und Friedewald, kein Problem, alle Sitzungsunterlagen samt Beschlussvorlagen, Erläuterungen und ausformulierten, verständlichen Protokollen auf ihren Internetseiten öffentlich und damit transparent zu machen.