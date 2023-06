Rotenburg: Awo-Baustelle auf der Zielgeraden

Von: Christopher Ziermann

Die Awo freut sich auf die baldige Fertigstellung ihrer beiden neuen Gebäude an der Dickenrücker Straße. Unser Bild zeigt von links Tim Helfert (Abteilungsleiter Finanzen der Awo Nordhessen), den Kreisvorsitzenden Bernd Schill, Architekt Marco Holzhauer, Geschäftsführer Michael Schmidt, Architekt Armin Purkl und Pflegedienstleiterin Viktoria Sterz vor dem Gebäude für die seniorengerechten Wohnungen. © Christopher Ziermann

Rotenburg – Die Rotenburger Awo-Seniorenresidenz soll im September vom HKZ an den neuen Standort an der Dickenrücker Straße umziehen. Das hat Michael Schmidt, Geschäftsführer der Awo Nordhessen, kürzlich bekanntgegeben.

Der Wohlfahrtsverband hatte anlässlich der Fertigstellung des Rohbaus für 27 seniorengerechte Wohnungen, die an der Dickenrücker Straße neben dem Altenzentrum entstehen, zu einer kleinen Feierstunde eingeladen. Die Fertigstellung des dreigeschossigen Gebäudes mit den 53 bis 73 Quadratmeter großen Wohnungen ist für Anfang 2024 vorgesehen. Das Dach ist fertig, derzeit werden Trockenbauwände gestellt und die Rohinstallation der Technik vorgenommen. Für Awo-Geschäftführer Schmidt ist das Neubauprojekt zukunftsweisend. „Wir kommen damit dem Bedürfnis der Menschen nach, so lange wie möglich zuhause zu leben – mit ambulanter Hilfe, wo sie nötig ist“, sagt er. Die Mieter haben eine Ansprechperson, die zum Beispiel bei hauswirtschaftlichem Bedarf, Besorgungsdiensten oder Pflegeleistungen vermitteln kann. Neben dem Wunsch der Menschen sieht Awo-Chef Schmidt auch den Fachkräftemangel als Grund dafür, dass in Zukunft stationäre Pflege wohl die Ausnahme werde. Daher tue man gut daran, ambulante Strukturen für ein gutes Leben im Alter zu schaffen.

Die Mietpreise möchte die Awo erst nach Abschluss der Bauarbeiten nennen. Interessenten können sich aber schon jetzt in eine Liste aufnehmen lassen.

Die Baukosten liegen bei rund 4,5 Millionen Euro. Weitere acht Millionen Euro fließen in den Neubau der Seniorenresidenz. Die Awo betreibt ihr Rotenburger Altenzentrum seit 2006 in der Rodenbergklinik am HKZ. Nachdem 2020 entschieden worden war, dass am HKZ künftig kein Krankenhaus mehr vorgesehen ist, entschied sich die Awo für den Umzug auf das Gelände neben dem Finanzamt, wodurch der Weg für die Bewohner in die Innenstadt kürzer wird. Am neuen Standort gibt es 60 statt der bisher 40 Plätze, von denen aktuell 36 belegt sind. Interessenten können sich bereits bei der Awo melden.

Außerdem läuft derzeit die Personalakquise. Bislang hat die Rotenburger Awo-Seniorenresidenz 26 Mitarbeiter, künftig sollen es über 50 sein. Im neuen Gebäude sollen die Senioren im Verbund von Hausgemeinschaften leben, die weitestgehend einen normalen Alltag führen. So soll Vereinsamung entgegengewirkt werden. „Für dieses Konzept benötigen wir Alltagsbegleiter, die mit den Bewohnern zum Beispiel kochen, Wäsche waschen und allgemein fester Teil der Tagesstruktur sind“, erklärt Awo-Geschäftsführer Schmidt. Man suche dabei nach Angestellten, die Kompetenz in den Bereichen Hauswirtschaft und Pflege mitbringen. Eine bestimmte Ausbildung sei dabei aber nicht nötig.

Nordhessen-Geschäftsführer Schmidt betonte einmal mehr, wie wichtig der Standort Rotenburg für die Awo sei. Dabei hob er auch die Verbindung zur Krippe Kleine Strandpiraten und zur Kita Villa Sonnenschein hervor. Die Kinder besuchen die Senioren regelmäßig, etwa zum Singen oder für Spielenachmittage – künftig führt sie der Spaziergang dorthin dabei durch die Fuldawiesen anstatt den steilen Berg hinauf. Auch die Ehrenamtlichen des Kreisverbandes sind am neuen Standort an der Dickenrücker Straße eingebunden, betonte der Kreisvorsitzende Bernd Schill. Sie organisieren zum Beispiel Spieleabende, Kaffeenachmittage und Ausflüge.

Die Arbeiten an der Seniorenresidenz sind bereits weit vorangeschritten. Derzeit finden dort Fliesen- und Fußbodenarbeiten statt, berichten Marco Holzhauer und Armin Purkl vom Bebraer Büro Team Planquadrat.

Bürgermeister Christian Grunwald lobte, dass die Bauarbeiten völlig reibungslos abliefen und betonte die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Awo. Das Areal am Finanzamt ist mit einer Bushaltestelle auch an den ÖPNV in die Innenstadt verbunden. Laut Grunwald ist anvisiert, den barrierefreien Ausbau der Haltestellen für beide Fahrtrichtungen nächstes Jahr umzusetzen.

Kontakt: Tel. 0 66 23/91 23 40, info25@awo-nordhessen.de

Die neue Seniorenresidenz (vorn im Bild) soll im September bezugsfertig sein. Die seniorengerechten Wohnungen werden dahinter gebaut (rechts im Bild). © Planungsbüro