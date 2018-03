Bauarbeiten am neuen Rotenburger Feuerwehrgerätehaus beginnen am Samstag

+ Endlich geht es los: Der Spatenstich für das neue Feuerwehrgerätehaus in Rotenburg findet morgen, Samstag, um 13 Uhr statt. Darüber freuen sich, von links, Stadtbrandinspektor Jörg Fleischhut, stellvertretender Wehrführer Bernhard Pfister und Wehrführer Dirk Riemenschneider. Sie haben viel Zeit in die Planung investiert. Foto: Schäfer-Marg

Stadtbrandinspektor Jörg Fleischhut, Wehrführer Dirk Riemenschneider und sein Stellvertreter Bernhard Pfister sind froh, dass das 11,5-Millionen-Euro-Projekt nun startet – und der Rest der Freiwilligen Feuerwehr ist es auch. Denn in der bisherigen Unterkunft am Obertor, dem 1965 erbauten Feuerwehrgerätehaus, herrscht nicht nur drangvolle Enge. Sie gilt auch in puncto Sicherheit und Nutzbarkeit als kaum noch vertretbar. Das haben auch schon technischer Prüfdienst und Unfallkasse dem betagten Gebäude bescheinigt. Nun kommt also der moderne Zweckbau, der den feuerwehrtechnischen Belangen Rechnung trägt.