Rotenburg: Beeindruckende Stimmenvielfalt

Chorfest des Evangelischen Sängerbundes

+ © Apel, Wilfried Der First English Handbell Choir präsentierte sich in der altehrwürdigen Jakobikirche dem Publikum. © Apel, Wilfried

125. Chorfest des Evangelischen Sängerbundes in der Rotenburger Innenstadt

Rotenburg – Weiß-blauer Himmel, frisches Grün, geschmückte und von begeisterndem Chorgesang erfüllte Kirchen, Menschen, die Schlosspark-Atmosphäre, Musik und Unterhaltung genossen, all das und noch viel mehr war das 125. Chorfest des Evangelischen Sängerbundes (ESB) am Samstag. Es war eine würdige Jubiläumsveranstaltung unter der Schirmherrschaft von Rotenburgs Bürgermeister Christian Grunwald, zu der viele Gäste in die Stadt an der Fulda gekommen waren.

Man wusste gar nicht, wo man zuerst hingehen sollte. In die große Stiftskirche, wo der Pfarrer, Journalist und Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes Steffen Kern moderierte und wo zunächst auch der Rathauschef anzutreffen war, oder in die altehrwürdige Jakobikirche, wo der Pfarrer und Liedermacher Thorsten Waap aus Heringen durch das minutiös terminierte Programm führte und mit einigen seiner schönsten Lieder aufwartete. Sein Mitstreiter, Popkantor Matthias Weber aus Obersuhl, hatte den chormusikalischen Reigen mit der kreisweit bekannten Gruppe Colours of Music eröffnet und das Auditorium unter anderem mit „Santo, Santo, Santo“ beglückt.

Ganz anders agierte die Bläserklasse 5 der Jakob-Grimm-Gesamtschule. Unter der Leitung von Alisa Wagner bliesen, trampelten und trommelten die seit gut einem halben Jahr zusammen musizierenden Jungen und Mädchen angelehnt an den Superhit von Queen: „We Will Rock You“. Sie beherrschten aber auch schon, eingängig und auf ganz spezielle Art und Weise, Klassik: Beethovens Ode an die Freude, für deren Interpretation sie viel Applaus erhielten.

Nicht anders war es beim First English Handbell Choir aus Nürnberg, der in der Stiftskirche Handglocken erklingen ließ und faszinierte. Als er mit dem Stück „Dona Nobis Pacem“ eindringlich um Frieden bat, stimmten alle Anwesenden mit ein. Beim Lied „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“ hätte das Jung und Alt sicherlich auch getan, wenn, ja wenn die vom pensionierten US-Oberstleutnant Tom Keeton dirigierten Glöckner das Gotteslob nicht so schön variiert hätte. Klassisch akzentuiert kam der von Thomas Wagler, einem der Hauptorganisatoren des Jubiläumstreffens, dirigierte Männerchor Bosserode daher. Bei Peter Maffays „Ich wollte nie erwachsen sein“, agierte er, vom 18-jährigen Geiger Burkhard Wagler unterstützt, feinfühlig, bei Udo Jürgens‘ „Ihr von Morgen“ angezeigt nachdenklich. Weitere Großtaten vollbrachten der Projektchor der Evangelischen Chrischona-Gemeinschaft Heinebach-Braach („Come Let Us Sing“) und der Männerchor Rohrbach. Als Kontrapunkt zum von der Orgelempore herab musizierenden Barock-Kammerorchester „Camerata Laim“ inszenierte er ganz herrlich den „Hahn von Onkel Giacometo“ und später wie ein Gebet „Du trägst mich“. In der Jakobikirche brillierte derweil schon der Gospelchor Eisenach, der ein „Halleluja“ auf das andere folgen ließ und „Jesus on the Mainline“ als jederzeit anrufbereit pries. Der ehemalige Organist der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Helmut Hoeft begeisterte mit Variationen zu „Geh aus mein Herz“, und das Pastorenehepaar Carolin und Hendrik Westhoff mit eigenen Kompositionen und „Something Just Like This“ von Coldplay. „Geflasht und von einer Oase zur anderen geschickt“, wie Thorsten Waap es zusammenfasste, konnte man den Nachmittag im Schlosspark genießen. Mit dem JGS-Blasorchester, der überzeugenden Poetry-Slammerin Annika Hoffmann, dem Sängerbezirkschor Blumenstein und dem gut gelaunt für Unterhaltung sorgenden Arno Backhaus.

Albert Frey im Konzert

Einer der musikalischen und spirituellen Höhepunkte des Chorfestes war der Auftritt des christlichen Popmusikers, Songwriters und Lobpreisleiters Albert Frey auf der Bühne der Göbel Hotels Arena. Der gebürtige Oberschwabe ist seit etwa 30 Jahren bekannt als Produzent der Feiert-Jesus-CD-Reihe. Und dass Jesus für ihn das Beste am christlichen Glauben ist, kam auch bei seinem mit dem Keyboarder Dirk Benner, dem Schlagzeuger Daniel Jakobi und dem Bassisten Christoph Carl mit strahlenden Augen, berührenden Bekenntnissen und ganz einfach toller Musik absolvierten Auftritt zum Ausdruck. Mal einfühlsam singend, mal rockig auf seiner Gitarre spielend faszinierte er das Publikum. Mit Verweis auf den Auferstandenen animierte er es aufzustehen, die Augen zu schließen, mitzubeten, anzubeten, zu tanzen – den Glauben und die Freiheit der Kinder Gottes zu leben und zu erkennen, dass die Liebe den Teufelskreis durchbricht. Sein auf die Bibel gestütztes Credo: „Die Liebe siegt, die Liebe bleibt!“

+ Albert Frey und Band begeisterten mit ihrem Auftritt in Göbel Hotels Rotenburg. © Apel, Wilfried

+ Die Poetry-Slammerin Annika Hofmann aus Hanau überzeugte mit ihrem Repertoire im Schlosspark. © Apel, Wilfried

+ Vom Schulblasorchester der JGS Rotenburg unter der Leitung von Michael Horber wurden die zahlreichen Besucherinnen und Besucher des Chorfestes im Rotenburger Schlosspark unterhalten. © wilfried apel