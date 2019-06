Hits aus 60 Jahren: Zu Besuch bei den Proben der "Pop Drops"

Zwei fröhliche Kreative: Eva Gerlach-Kling und Stefan Kling sorgen in der Chorprobe für eine entspannte Atmosphäre.

Bei den Proben des großen Chor-Projekts "Pop Drops" von Eva Gerlach-Kling und Stefan Kling probten Jugendliche und Erwachsene Hits aus 60 Jahren Popmusik. Mehr als 100 Sänger sind dabei.

Schon erstaunlich, wie viele Menschen hier reinpassen. Und es kommen immer mehr. Frauen, Männer, Mädchen, Jungen. Ein Gesumme von fröhlichen Gesprächen erfüllt das Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Stühle werden herbeigetragen und durch die Reihen gereicht. Die Große Kantorei Rotenburg und die Jugendkantorei proben heute gemeinsam für ihre „Pop Drops“.

„Wir sind so viele, dass wir eine Liste des Nicht-Singens machen mussten“, erzählt Eva Gerlach-Kling. Die Chorsänger werden so für die Konzerte eingeteilt, damit jeder zum Zuge kommt. „Weil der Platz auf der Bühne nicht reicht. So ein Problem hatte ich noch nie.“ Sie lacht ihr ansteckendes Lachen.

Bekannte Hits in frischen Arrangements

80 Erwachsene und etwa 30 Jugendliche sind es insgesamt. Sie alle hatten Lust auf das neueste Projekt von Eva Gerlach-Kling und ihrem Ehemann Stefan Kling, wollten bekannte Hits in frischen Arrangements singen.

„Pscht!“ Eva Gerlach-Kling strahlt in die Runde, und das Gesumme verstummt. Alle stehen auf, um sich mit einem Hüftkreisen warm zu machen. Stefan Kling trommelt dazu.

Einen Augenblick später sitzt er schon am Klavier. „Hey Macarena!“ Die verschiedenen Stimmen kommen aus allen Ecken des Raumes, bilden eine Patchworkdecke aus Klang.

+ Zwei fröhliche Kreative: Eva Gerlach-Kling und Stefan Kling sorgen in der Chorprobe für eine entspannte Atmosphäre. © Vera Walger Eva Gerlach-Kling ist die ganze Zeit in Bewegung. Sie klatscht den Rhythmus vor, gibt Einsätze, singt, ruft dazwischen. Sie will heute vier Songs schaffen. „Jetzt Dadada!“ Das klingt im Arrangement von Stefan Kling erst mal nach „Labamba“. Ein akustisches Puzzle, Lateinamerika verbindet sich mit Deutscher Welle. Spaß macht es, das anzuhören.

„So ihr Bässe, wir machen jetzt eine kleine Performance.“ Die Männer vorne rechts üben ausdauernd ihre kleinen Hüpfer zu „Aha, Aha, Aha“. Ernten krähendes Gelächter von den anderen. „Ihr könnt im Gesicht ruhig ein bisschen blöde aussehen, übt das mal vorm Spiegel“, sagt Eva Gerlach-Kling und stimmt in das Lachen mit ein.

Die Teilnehmer haben Freude am Singen

Gleich ist die Konzentration wieder da. Pausen werden nicht gemacht. „Jailhouse Rock“ steht an. Stefan Klings Finger grooven unangestrengt über die Klaviertasten. „Uhuh“, singen die Sopranistinnen. „Everbody let’s rock!“ Christiane Busch ist eine von ihnen. „Die Eva hat eine super Art zu dirigieren, die macht das so exakt“, erzählt sie.

Ortwin Hahne in der Reihe vor ihr, wo die Bässe sitzen, sieht das genauso. „Das macht hier so viel Spaß, ich komme zu jeder Probe, wenn ich kann.“ Das tut auch sein Nebenmann Manfred Ronge. Er schätzt das anspruchsvolle Singen. Normalerweise ist Klassik sein Ding. „Aber es macht Freude, sich auch mal auf was anderes einzulassen.“

Mit einem Klassik-Chor Pop zu singen, das sei schon eine stilistische Herausforderung, berichtet Eva Gerlach-Kling. Um das richtige Feeling zu bekommen, müssten alle hart arbeiten. „Ohne Stefan hätten wir das nicht geschafft.“ Stefan Kling, der in der Popularmusik zu Hause ist, ist bei allen Proben dabei.

„Bleibt aufmerksam!“ Das „Ehrenwerte Haus“ von Udo Jürgens ist geschafft. Kurz vor Ende der beiden Stunden steht noch „The Boxer“ auf dem Probenprogramm. „Lie la lie.“ Simon-and-Garfunkel-Sound erfüllt den Raum. Authentisch und frisch klingt das.

„Mehr.“ Eva Gerlach-Kling sieht ein bisschen erschöpft aus, treibt ihre Sängerinnen und Sänger trotzdem weiter. Crescendo. Das „Lie la lie“ wächst an. Eine wärmende Decke aus Klang breitet sich über den Raum - eine aus besonders schöner Wolle.