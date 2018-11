Beliebt in Rotenburg: Kunst aus Holz, Filz und Wolle

Rotenburg. Schönes kaufen, Gutes tun - beim Rotenburger Kunsthandwerkermarkt kann man beides. Die Veranstaltung war wieder beliebter Anziehungspunkt.

Rotenburg. Wer schon immer mal wissen wollte, was ein Schraubenfigurenmacher macht, wie man aus Brombeerholz schmucke Anhänger herstellt, wie man altes Schwälmer Leinen veredelt oder welche Bonbon- oder Honigkreationen am besten schmecken – der war am Wochenende gut aufgehoben beim herbstlich und ein bisschen auch schon weihnachtlich angehauchten Kunsthandwerkermarkt im Rotenburger Bürgersaal.

Anke Hansteins Team hatte ihn wie immer perfekt organisiert, sodass man schon bald Stammkunden mit gut gefüllten Taschen hin- und hergehen und nach Schönem Ausschau halten sah. Karin Hadamzik aus Lispenhausen etwa hatte einen Kuchen fürs Kaffeetrinken zugunsten der Aktion WuWiS (Wir unterstützen Waisenkinder in Simbabwe) e.V. gestiftet, in der Hoffnung, den diesmal recht hell gehaltenen Quassel-Quilter zu gewinnen, ein Los gekauft, und sich selbst ein Cape aus gefilzter Wolle geleistet. Simone Möller aus Sontra war mit ihrem Sohn Felix unterwegs und bei Holzkünstler Andreas Kunz aus Hitzelrode fündig geworden. Der gehört zu den Menschen, die gut mit einer Motorsäge umgehen und mir nichts dir nichts aus ganz normalem Holz kunstvolle, zur Jahreszeit passende Außendekorationen wie Pilze, Laternen oder Sterne anfertigen können.

Mit hölzernen Werkstücken beschäftigt sich auch Detlef Menzner aus Melsungen. Und zwar mit ganz besonderen, wie etwa aus dicker Brombeerwurzel oder verpilzter, besonders schön gemaserter Buche vorgefertigten, aus denen er mit natürlicher Schönheit wirkende, gewölbte Anhänger schleift.

+ Stammbesucher des Rotenburger Kunsthandwerkermarkts und Stammbeschicker: Felix und Simone Möller haben eine von Andreas Kunz gestaltete Holzleuchte gekauft. Weihnachtssterne hatte der Forstarbeiter natürlich auch im Angebot. © Wilfried Apel

Neben ihm hat Ingeborg Riemann aus Rotenburg ihren Stand aufgebaut. Zusammen mit ihrer Tochter Margit Willing verkauft die 81-jährige agile Dame selbst entworfene Figuren aus Filz und Wolle. Stolz präsentiert sie ihre neu entworfenen hockenden Weihnachtsmänner, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass Mutter und Tochter das, was sie mit dem Verkauf erlösen, an das Familienzentrum für krebskranke Kinder in Gießen überweisen. „Wir tun das, weil wir ganz nah miterlebt haben, wie wunderbar es ist, wenn einem geholfen wird.“

Wer will, erfährt nicht nur bei ihnen, wie so mancher Kunsthandwerker zu seinem Hobby gekommen ist, und warum es ihm Freude macht. Das bereichert und führt dazu, dass viele Aussteller lobend herausstellen, dass der Bürgersaal eine geradezu ideale Bühne für den von rund 30 Ausstellern beschickten Kunsthandwerkermarkt ist.

„Schade, dass es so etwas nur in Rotenburg gibt“, sagt Heidi Herrmann aus Bad Hersfeld, die selbstdesignte Karten im Angebot hat und die zwischendurch auch gern mal auf Wanderschaft geht. Schließlich gibt es ja noch Filztaschen zu bestaunen, Mützen, Stulpen, Getöpfertes, Geschneidertes, Gekochtes und Gebackenes zu essen, für den kleinen Hunger zwischendurch und für den guten Zweck.