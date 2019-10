Angeklager im Berufungsverfahren: „Fühle mich verantwortlich“

Trümmerfeld: Die Unfallstelle in Rotenburg am Morgen des 3. Februar 2018.

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Todesfahrer von Rotenburg wird noch einmal ganz von vorne aufgerollt. Der Angeklagte aus Euskirchen muss sich nun vor dem Landgericht Fulda verantworten.

Der 31-Jährige, der vom Amtsgericht Bad Hersfeld im April dieses Jahres unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden war, hatte Berufung eingelegt, sodass seit Freitag vor der 4. Kleinen Strafkammer des Landgerichts Fulda neu verhandelt wird.

„Ich fühle mich verantwortlich“, sagte der Personalleiter, der am frühen Morgen des 3. Februar 2018 allem Anschein nach am Steuer gesessen hatte, als sein Mercedes in der 30 km/h-Zone der Straße „Am Alten Feld“ deutlich zu schnell unterwegs war, über die Fahrbahnmitte geriet und mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Dessen 49-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall tödlich verletzt.

Ob er tatsächlich selbst gefahren ist, daran erinnert sich der Angeklagte jedoch angeblich nicht mehr – genauso wenig wie an Einzelheiten des Zechgelages mit einem heute 25 Jahre alten Kollegen aus Siegen, nach dem beide stark angetrunken waren und zudem Cannabis-Rückstände im Blut hatten.

Wie schon im ersten Prozess vor dem Hersfelder Einzelrichter versucht der Verteidiger des Euskircheners, der prominente Kölner Anwalt Prof. Ulrich Sommer, Zweifel an der Täterschaft seines Mandanten zu wecken. Da auch die Erinnerung des seinerzeit schwer verletzten Begleiters erst im Krankenhaus wieder einsetzte, stellt der Verteidiger die Möglichkeit, dass auch der 25-Jährige gefahren sein könnte, immer wieder in den Raum.

Am Unfallort hatte der Angeklagte den bewusstlos auf der Straße liegenden Siegener gegenüber der Polizei beschuldigt, den Mercedes gesteuert zu haben.

Richter Joachim Becker, Vorsitzender der Strafkammer, stellte jedoch fest, dass sich in den Akten keine entsprechenden Hinweise fänden. In der ersten Instanz hatten die Prellmarken des Sicherheitsgurtes und DNA-Spuren am Airbag den Beifahrer entlastet. Diese Punkte werden in Fulda an einem der nächsten Verhandlungstag erst noch zur Sprache kommen. Der Prozess wird am Montag, 4. November, ab 9 Uhr fortgesetzt.