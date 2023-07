Beulen und Blasen im Asphalt: Hessen Mobil will Straßenschäden in Rotenburg beseitigen

Von: Rainer Henkel

Blasen im Asphalt: Die Fahrbahndecke wölbt sich an einigen Stellen auf der Brücke der Städtepartnerschaften in Rotenburg deutlich – wieder einmal, trotz Ausbesserungen durch Hessen Mobil. © Werner Petzner

In regelmäßigen Abständen tauchen Beulen und Blasen auf der Straßenoberfläche in Rotenburg auf. Nun arbeitet Hessen Mobil an einer Lösung.

Rotenburg – In diesen Tagen hat unser Leser Werner Petzner, wie schon mehrfach in den vergangenen Jahren, mit der Kamera die Straßenschäden zwischen der Brücke der Städtepartnerschaften und der Bahnunterführung dokumentiert. An die 100 Beulen und Blasen, so hat Petzner gezählt, befinden sich auf der Fahrbahn im genannten Straßenabschnitt. „Am krassesten ist es nahe dem Abzweig der Lindenstraße in die Innenstadt“, sagt Petzner. Der Rotenburger, in der Fuldastadt bekannt als kritischer Geist und einer, der den Finger in Wunden legt, hat nach eigener Aussage „einen ganzen Ordner Material“ zu dem Fall gesammelt.

Die größten Beulen sind mehrere Zentimeter hoch und bis zu 30 Zentimeter breit, verwandeln die Straße fast in eine Buckelpiste. Mehrfach hat Petzner die Stellen in den vergangenen Jahren mit Ölkreide kenntlich und sichtbar für Verkehrsteilnehmer gemacht, was laut Aussage von Nico Beck, Pressesprecher der Straßenbauverwaltung Hessen Mobil, übrigens für Privatleute „nicht zulässig“ sei. „Das ist ein Dauerbrenner“, sagt Werner Petzner. Schon 2010 schrieb unsere Zeitung über das Phänomen auf der 1972 gebauten Straße.

An manchen Stellen ist der Rotenburger Asphalt eine Buckelpiste. Was dann im Auto unangenehm ist, weil es rumpelt, kann für Fahrrad- oder Motorradfahrer durchaus gefährlich werden. Es droht Sturzgefahr. Die Beulen und Blasen entstehen, weil Wasser unter die Asphaltoberfläche gelangt ist. Und das komme so, wie Werner Petzner erklärt: Bei den Bauarbeiten sei es heiß gewesen, habe auch geregnet. Die Unterführung habe unter Wasser gestanden. So seien Wasserdämpfe unter der dann aufgetragenen Isolierschicht und dem Bitumen gewesen, dadurch hätten sich Blasen gebildet. Der Asphalt sei aufgeplatzt und beim nächsten Niederschlag sei wiederum Wasser unter die Oberfläche gelaufen. Seit 2006 weise er darauf hin. „Da kriegen wir in Zukunft noch mehr Probleme“, ist sich Petzner sicher.

Hessen Mobil hat reagiert. „Unsere Mitarbeitenden kontrollieren regelmäßig alle Brückenbauwerke und Straßen, die in unserer Verantwortung liegen“, erklärt Pressesprecher Christian Horn. Auf der Brücke der Städtepartnerschaften habe es nun eine Untersuchung mittels einer Bohrung gegeben.

Hessen Mobil habe die Blasenbildung bereits in der Vergangenheit registriert und die Stellen ausgebessert; trotzdem hätten die Blasen und Beulen sich erneut gebildet. „Die Bohrungen wurden am Montag und Dienstag vorgenommen“, präzisiert Horn. Die Behörde möchte herausfinden, warum die Blasen immer wieder auftreten. Das werde jetzt untersucht. „Die Ergebnisse werden den Projektverantwortlichen voraussichtlich in der kommenden Woche vorliegen“, heißt es in der Pressemitteilung von Hessen Mobil vom gestrigen Mittwoch.

„Anhand dieser fundierten Erkenntnisse werden dann geeignete Maßnahmen ergriffen, um die Ursache der Blasenbildung zu beseitigen“, schließt die Mitteilung. Das bedeutet dann hoffentlich bald und vor allem in Zukunft in Rotenburg: beulenfreie Fahrt. (Rainer Henkel)