Braach feiert vier Tage lang Kirmes

Festzug und Heimatabend am Sonntag

+ © Herbert Vöckel Blick zurück: Viele unterhaltsame Beiträge gab es beim Festzug der Kirmes in Braach im vergangenen Jahr. © Herbert Vöckel

Braach. An diesem Wochenende ist wieder was los in Braach. Vom 10. bis 13. August steht die Zeltkirmes mit attraktivem Programm auf dem Plan.