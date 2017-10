Bratwürstchen lösten Brandmelder in Rotenburger Wohnung aus

Rotenburg. Glück im Unglück hatte eine alte Dame am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr in Rotenburg.

Sie briet sich in ihrer Wohnung an der Poststraße auf einer Pfanne Bratwürstchen und wollte währenddessen nur mal kurz ins Schlafzimmer gehen. Dort stürzte sie aber so unglücklich, dass sie nicht wieder allein aufstehen konnte. Die Würstchen bruzzelten schließlich so lang auf dem Herd, bis der Rauch den Brandmelder auslöste.

Ein Nachbar bemerkte den Brandmelder und Rauch und alarmierte sofort die Rotenburger Feuerwehr, berichtete die Polizei. Am Ende ging alles gut aus. „Die Frau ist wohlauf“, betonte die Polizei. Ein Schaden sei auch nicht entstanden. Nur die Würstchen seien ein wenig angebrannt gewesen.

Rubriklistenbild: © dpa