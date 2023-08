Brennende Elektroautos: Feuerwehren in Hersfeld-Rotenburg sind durch Schulungen gewappnet

Von: Thomas Klemm

Ein Hybridauto brennt am 1. Juni 2023 auf der Autobahn 7 rund 300 Meter vor dem Parkplatz Pommer völlig aus. Zum Abkühlen des Hybridfahrzeuges wurde ein mit Wasser gefüllter Hochvolt-Container bestellt, um das Fahrzeug darin abzukühlen, bevor es abgeschleppt werden konnte. © TVnews-Hessen

Elektro- und Hybridfahrzeuge bestimmen zunehmend das Bild auf den Straßen. Nun wird erneut über die Brandgefahr diskutiert, die von batteriebetriebenen Fahrzeugen ausgeht.

Hersfeld-Rotenburg – Aktuellster Anlass: der verheerenden Großbrand auf dem Schiff im Wattenmeer, das zahlreiche E-Autos geladen hatte. Ausgerüstet sind diese Fahrzeuge mit einer Hochvolt- beziehungsweise Traktionsbatterie. Die Feuerwehren im Landkreis, insbesondere die mit Zuständigkeiten auf Autobahnabschnitten, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Leitstelle des Landkreises Hersfeld-Rotenburg seien in Sachen E-Mobilität geschult, sagt Kreisbrandinspektor Marco Kauffunger auf Nachfrage unserer Zeitung. Denn natürlich debattieren auch die Feuerwehrleute über diese Gefahrensituationen, gehören sie doch zu denjenigen, die derartige Brände möglichst schnell in den Griff bekommen müssen.

Umsichtiges Vorgehen sei auch bei diesen Ereignissen angebracht, erläutert der Kreisbrandinspektor. „Bereits beim Notruf wird das Kennzeichen abgefragt, um darüber gegebenenfalls Hinweise zu erhalten, ob es sich um ein Elektrofahrzeug handelt“, erklärt Marco Kauffunger. Die Angehörigen der Feuerwehren würden darüber hinaus darauf geschult, Hybrid- und Elektrofahrzeuge zu erkennen.

„Bereits seit mehreren Jahren findet sich zudem die E-Mobilität auch in den Lehrplänen der Hessischen Landesfeuerwehrschule und beispielsweise beim Lehrgang Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall auf Kreisebene wieder.“ Die Brandbekämpfung bei Fahrzeugen mit Lithium-Ionen-Akkus unterscheide sich nicht wesentlich von Bränden an konventionell angetriebenen Fahrzeugen, so Kauffunger.

Elektroantrieb: Millionen-Marke ist geknackt In Deutschland waren Anfang des Jahres laut Statistischem Bundesamt 60,1 Millionen Kraftfahrzeuge zugelassen. Die Anzahl an zugelassenen Elektroautos in Deutschland überstieg Ende 2022 erstmals die Millionenmarke. Zum Stichtag 1. April 2023 waren es rund 1,08 Millionen. Außerdem gibt es nach Aussage von Statista knapp 2,3 Millionen Personenkraftwagen mit Hybridantrieb.

Allerdings sollten die Hochvolt-Batterien der Elektroautos nach einem Brand gekühlt werden, indem das Fahrzeug komplett in einem Container versenkt wird. Durchgespielt werden musste dieses Szenario von den Feuerwehren in der Region in diesem Jahr bisher allerdings nur einmal, als im Juni auf der Autobahn 7 ein Hybrid-Auto in Brand geriet. (Thomas Klemm)