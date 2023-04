Dem Täter auf der Spur: Schülerinnen tauchen beim Girls’ Day in Abläufe der Rotenburger Bundespolizei ein

50 Schülerinnen aus ganz Hessen dabei

Viele spannende Eindrücke konnten die rund 50 Schülerinnen aus ganz Hessen am Donnerstag anlässlich des Girls’ Day bei der Bundespolizei in Rotenburg sammeln.

Rotenburg - Rund 50 Mädchen aus ganz Hessen im Alter zwischen elf und 18 Jahren durchliefen in mehreren Gruppen sechs verschiedene Stationen, um mehr über die Ausbildung und Arbeit von Polizisten im mittleren Dienst zu erfahren. „Wir haben nur etwa 20 Prozent Frauenanteil im mittleren Dienst“, erklärt Heiko Kunkel, der für Kriminalitätsbekämpfung zuständig ist. „Die Tendenz ist aber steigend“, ergänzt Polizeimeisteranwärterin Lena Diester, die eine der Schülergruppen beim Girls’ Day leitet. Der Beruf sei auch gut für Frauen geeignet und viele Mädchen hätten diesen Beruf bei der Ausbildungswahl nicht auf dem Schirm. So passe es gut, dass in diesem Jahr erstmalig bei der Rotenburger Bundespolizei der Schnuppertag für Schülerinnen angeboten wird.

„Ich möchte mich im Sommer bei der Bundespolizei bewerben und habe mich auch schon vorher darüber informiert“, sagt Annika Prinz, die gerade in der 12. Klasse eines 130 Kilometer entfernten Gymnasiums ist und extra nach Rotenburg angereist ist. Erste Erfahrungen kann sie bereits bei der Spurensicherung sammeln. Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen lernt sie Schritt für Schritt, wie man dabei vorgeht. Zu Beginn hinterlässt jede der Schülerinnen ihren persönlichen Fingerabdruck auf einem Spiegel. Im Anschluss dient Rußpulver als Kontrastmittel, das mit einem Glasfaserpinsel aufgetragen wird.

+ Selbst ist die Frau: Gemeinsam probieren die Schülerinnen eine Trage aus (von links) Lucia Dück, Julia Woitzik, Alina Lukas, Carolina Mell und Emily Hermann. © Lena Langhoff

Durch ein Foto mit Maßstab neben dem Abdruck wird alles genaustens dokumentiert. Jetzt ist Konzentration gefragt, um die Abdrücke der sogenannten Papillarlinien – den feinen Hautlinien, die bei jedem Menschen individuell an Hand- und Fußflächen sind – zu übertragen. Dafür sind eine Spurensicherungsfolie und Fingerspitzengefühl gefragt. Vorsichtig wird der Fingerabdruck vom Spiegel abgezogen und auf die Tatortspurenkarte aufgeklebt, die jede Schülerin zuvor ausgefüllt hat. Darauf stehen unter anderem Tatort, Datum, die Straftat und der Gegenstand, auf dem der Abdruck gefunden wurde.

Doch das ist längst nicht alles, was die Mädchen an spannenden Einsatz- und Ausbildungsgebieten der Bundespolizei zu sehen bekommen. Neben einem Besuch der medizinischen Einrichtung, wo die Schülerinnen selbst Hand anlegen, Wunden verbinden und im Rettungswagen das Blaulicht betätigen, sehen sie spektakuläre Einsätze im Situationstraining. Hierbei wird die Situation einer Autokontrolle an der deutsch-polnischen Grenze simuliert, wie sie die Polizeimeisteranwärter selbst durchlaufen. „Die Übungen sind so realistisch wie möglich und wir tragen dafür die gleiche Ausrüstung wie im echten Einsatz, jedoch ohne scharfe Waffen“, erklärt Lena Diester, die im zweiten Ausbildungslehrjahr ist und bereits selbst Erfahrungen im Situationstraining gesammelt hat. Die Schülerinnen erleben direkt vor Ort, wie die angehenden Polizisten einen Messerangriff bei einer Autokontrolle abwehren und flüchtende Täter überwältigen – um für alle Fälle gewappnet zu sein.

(Von Lena Langhoff)