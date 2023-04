Frühjahrs-Boom auf dem Arbeitsmarkt bleibt aus

Von: Daniel Göbel

Arbeitsagenturchef Waldemar Dombrowski stellte jetzt den Arbeitsmarktbericht für April vor. Gesucht werden Auszubildende und Fachkräfte in allen Branchen.

Hersfeld-Rotenburg – Von einer schwachen Frühjahrsbelebung und einem enormen Fachkräftebedarf berichtete Waldemar Dombrowski, Leiter der Agentur für Arbeit Bad Hersfeld-Fulda, am Freitag während der Vorstellung der aktuellen Zahlen zum Arbeitsmarkt.

Die Arbeitslosigkeit in der Region Hersfeld-Rotenburg ist im April leicht gesunken. Im Kreis Hersfeld-Rotenburg sei lediglich eine schwache Frühjahrsbelebung zu verzeichnen, während die Arbeitslosigkeit im Raum Fulda sogar gestiegen sei. Zum Ende des Monats liegt die Zahl der Arbeitslosen in Waldhessen mit 2634 um 3,2 Prozent niedriger als im März. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,1 Prozent (Vormonat: 4,3 Prozent, Vorjahr: 3,3 Prozent), berichtet Dombrowski.

„Die bisher relativ schwache Frühjahrsbelebung dürfte mit den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Unsicherheiten zusammenhängen. Wir verzeichnen momentan eine Seitwärtsbewegung auf dem Arbeitsmarkt“, so Dombrowski. Einerseits hätten sich mehr Menschen aus einer Erwerbstätigkeit heraus arbeitslos gemeldet als im Vorjahresmonat. Andererseits konnten 247 Arbeitslose in eine Beschäftigung integriert werden, was einem Plus von 22,9 Prozent entspricht.

Beim Vergleich der Zahlen mit denen des Vorjahresmonats sei der Sondereffekt der Geflüchteten aus der Ukraine zu berücksichtigen. So seien derzeit 454 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit arbeitslos gemeldet.

Bei den Ausbildungen stehen in Hersfeld-Rotenburg für den Sommer noch mehr als 550 offene Ausbildungsstellen in nahezu allen Branchen zur Verfügung. Zudem gebe es zahlreiche Angebote von dualen Studiengängen von heimischen Unternehmen.

„Die Wirtschaft in unserer Region zeigt sich trotz der gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise sowie der hohen Inflationsrate erstaunlich stabil, wobei punktuell Bremsspuren erkennbar sind“, fasste Dombrowski zusammen. Dies lasse auf eine weitere Verbesserung der Lage in den kommenden Wochen hoffen.“

Gute Chance auf Ausbildung

In der aktuellen Phase sei sehr viel Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt zu spüren, sagt Waldemar Dombrowski, Leiter der Arbeitsagentur. Mit mehr als 550 offenen Stellen allein im Bereich Hersfeld-Rotenburg stünden die Chancen gut, für den Sommer einen Ausbildungsplatz zu finden. „Wir haben offene Ausbildungsstellen in nahezu allen Bereichen. Hier bieten sich Chancen für Jugendliche und junge Erwachsene mit den unterschiedlichsten Interessen und Neigungen.“



Es gelte nun schnell zu handeln. Wer bisher nicht bei der Berufsberatung war, der sollte einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren. Dies ist möglich unter der kostenlosen Service-Nummer 0800/4 55 55 00 oder per E-Mail unter badhersfeld.berufsberatung@arbeitsagentur.de.



Darüber hinaus verweist die Arbeitsagentur auf das Instrument der beruflichen Umschulung. Seit Beginn dieser Möglichkeit im Dezember vergangenen Jahres wurde im Agenturbezirk 22 Menschen eine solche Umschulung ermöglicht. Das Durchschnittsalter liege dabei bei 32 Jahren. Hauptsächlich wurde in den Bereichen Berufskraftfahrer, Bürofachkraft sowie in Metall- und Elektroberufen umgeschult.



Laut Arbeitsagentur sei dies ein gutes Instrument der aktiven Arbeitsmarktförderung, komme allerdings nicht für jeden in Frage. Viele Menschen hätten nämlich gerade in den ersten Monaten große Probleme, sich umzugewöhnen und sich wieder auf Lernen und Unterricht einzulassen. Dies sei eine große Herausforderung, jedoch zeige die Erfahrung, dass es nach den ersten Monaten der Eingewöhnung leichter werde. Die Betroffenen würden auch während der Umschulung durch die Arbeitsagentur betreut.



Das größte Risiko für Arbeitslosigkeit treffe Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Von den insgesamt 2634 arbeitslosen Menschen im Agenturbereich Hersfeld-Rotenburg hätten 67 keine abgeschlossene Berufsausbildung, erklärte Dombrowski.



Ein weiteres Instrument, auf das die Arbeitsagentur setzt, ist ein Eingliederungszuschuss. Diesen können Arbeitgeber erhalten, wenn sie offene Stellen mit Bewerbern besetzen, die arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet sind. Den Zuschuss haben in Hersfeld-Rotenburg seit Dezember 2022 insgesamt 40 Personen erhalten. (Daniel Göbel)