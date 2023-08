In Rotenburg: Die Glascontainer quellen über

Ein derzeit gewohntes Bild: Glascontainer wie dieser am Parkplatz Altes Amtsgericht in Rotenburg sind voll mit Altglas, sodass sich auch davor immer mehr ansammelt. © Christopher Ziermann

Es passiert immer mal wieder, und auch derzeit ist es ein Problem: Die Altglascontainer in Rotenburg – und wohl auch an anderen Orten im Landkreis – quellen über.

Rotenburg – Im Rathaus spricht man von einem „leider regelmäßigen Übel“. Stadt-Pressesprecherin Annika Ludwig sagt: „Uns ist das Problem bekannt, für das wir als Stadt in der Bevölkerung geradestehen müssen.“ Zuständig für den Abtransport ist allerdings nicht die Stadt selbst, sondern das Müllunternehmen Fehr-Knettenbrech.

Dessen Leiterin der Unternehmenskommunikation, Nadine Kuhnigk, teilt auf Nachfrage mit, dass die Verzögerung auf krankheitsbedingte Ausfälle sowie einen zwischenzeitlichen technischen Ausfall des Kranfahrzeuges zurückzuführen sei. „Aktuell sind wir mit Hochdruck am Abfahren. Wir gehen derzeit davon aus, dass wir heute beziehungsweise spätestens morgen alles bereinigt haben und die Glasbehälter im Kreisgebiet allesamt geleert wurden“, hieß es am Donnerstag von dem Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Bad Nauheim hat und seine meisten Standorte in Hessen betreibt, aber auch drei im Osten Deutschlands. „Unser Anspruch ist stets eine pünktliche Abholung sowie zufriedene Bürgerinnen und Bürger. Dafür geben wir alle unser Bestes“, sagt Nadine Kuhnigk.

Aus der Stadtverwaltung Rotenburg kommt allerdings auch ein Appell an die Bevölkerung, denn nicht nur das Altglas ist ein Problem. „Die mangelnde Sauberkeit in den Bereichen der Glascontainer wird nicht verbessert, wenn sie als Abstellort für Sperrmüll oder Altkleider genutzt werden“, sagt Stadt-Pressesprecherin Annika Ludwig.

Die Stadt bittet daher darum, dass die Rotenburgerinnen und Rotenburger alle Abfälle so entsorgen, wie es vorgesehen ist – und vor allem an den Orten, die dafür bestimmt sind.

