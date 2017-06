Dieses Strandfest vergesse ich nicht

Das waren noch Zeiten: Lehrer Peter Schweitzer, hinten rechts, hatte mit seiner Klasse 5 am Strandfest-Umzug teilgenommen. 50 Kinder gehörten damals zu dieser Klasse der Albert-Schweitzer-Schule, berichtet Hans-Helmut Schweitzer, der Sohn des abgebildeten Lehrers. Das Bild hatte uns der Rotenburger Gerhard Frank, vorn mit Hütchen, 2009 zur Verfügung gestellt. Foto: Archiv

Rotenburg. 90 Jahre Strandfest – das ist ein guter Grund, unsere Leser nach ihren ganz persönlichen Erlebnissen auf dem Rotenburger Fest der Feste zu befragen: Was hat welches Strandfest für Sie so unvergesslich gemacht?

Das Strandfest lässt nur wenige Rotenburger völlig kalt. Die Leidenschaft dafür wird über Generationen weitergegeben. Haben Sie beim Fest vielleicht Ihren Partner fürs Leben kennengelernt? Sind Sie beim Staffellauf so richtig baden gegangen? Sind Sie damals zum ersten Mal Karussell gefahren? Berichten Sie uns von Ihren prägendsten Strandfesterlebnissen und schicken Sie uns gern Bilder dazu. Sie erreichen uns über folgende Adressen: Per Post an:

HNA Rotenburg-Bebra

Benno-Schilde-Platz 2

36251 Bad Hersfeld

E-Mail: rotenburg@hna.de facebook.com/HNAhefrof