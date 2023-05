Ein Wiedersehen und eine Premiere in Rotenburg

Teilen

Das Trio WWW, bestehend aus Pfarrer Thorsten Waap, Popkantor Matthias Weber und Paula Waap, spielte auf der Bühne des Wasserkraftwerks. © Conny Haag-Lorenz/NH

Musikalisches Wochenende im Wasserkraftwerk Haag in Rotenburg

Rotenburg – Als Matt Woosey am Freitagabend im Wasserkraftwerk Haag das 35. Sofakonzert spielte, hätte er mit seiner kraftvollen Stimme noch viele weitere Räume füllen können. Nachdem er im Jahr 2017 das zweite Sofakonzert überhaupt im Rotenburger Wasserkraftwerk präsentierte, war das diesjährige Konzert quasi ein Aufeinandertreffen alter Bekannter.

„Manchmal sagt man, dass man sich freut, an einem Ort zu sein, obwohl das gar nicht stimmt. Heute freue ich mich aber wirklich, hier sein zu können“, sagt Woosey. Der aus Großbritannien stammende Musiker lebt bereits seit vielen Jahren mit seiner Frau und seinem Sohn in Deutschland in der Nähe von Freiburg und hat schon in vielen anderen Ländern Europas, aber auch in Australien und Südafrika gespielt. Mit seinen Folk- und Bluessongs, die er neben seiner großartigen Stimme mit einer brillanten Akustikgitarrenbegleitung arrangierte, brachte er die Zuschauer zum Jubeln.

„Sonst reise ich eigentlich immer mit mehreren Gitarren an, heute ist es aber nur eine“, sagte Woosey, der mit dem Zug anreiste, zu Beginn. Trotzdem schaffte er es, eine Vielfalt verschiedener Gitarrenstimmungen lebendig werden zu lassen. Die kurzen Pausen zwischen den Songs nutze er, um immer mal neben sich zu greifen und einen Schluck aus der Bierflasche zu trinken. Passend zu seinen Folk- und Bluessongs war also sein Auftreten, das die Inhalte seiner Songs glaubhaft rüberbrachte. Die Augen immer geschlossen und die Emotionen sichtbar am Gesicht ablesbar, sang er insgesamt 13 Songs aus seinen Alben – beispielsweise über das Gefühl, in der englischen Natur zu sein, über die Weinberge im Schwarzwald und besonders gern über die Liebe zu seiner Frau wie im Song „Love is the strangest thing“. Auch auf das Thema der Genügsamkeit ging Woosey in seinem Song „Was the grass any greener“ ein.

Die Heiterkeit am Ende des Abends ging wohl größtenteils von seiner sympathischen Art und seinem musikalischen Talent aus – das ein oder andere Bier und eine anschließende Runde Schnaps führten aber sicherlich zu einer Verstärkung der Stimmung. Da die Zuschauer nicht lockerließen, hieß es insgesamt dreimal: „This is the last song.“ Conny Haag-Lorenz fasste den Abend abschließend in einem Satz zusammen, dem wohl alle zustimmten: „Du warst 2017 schon geil, aber heute warst du noch geiler.“

Auch am Samstagabend wurde im Wasserkraftwerk Musik gemacht: Das Trio WWW, bestehend aus Pfarrer Thorsten Waap, Popkantor Matthias Weber und Paula Waap spielte seine Lieder. Waap präsentierte dabei mit seiner Akustikgitarre die von ihm verfassten Songs, wobei ihn Weber mit Gesang und Keyboard und zum ersten Mal Tochter Paula mit Percussion-Instrumenten sowie Gesang begleiteten.

„Mit fast 90 Besuchern hatten wir den Hof wirklich fast voll“, sagt Conny Haag-Lorenz. Die Inhalte der Lieder regten dabei oft zum Nachdenken an und wurden „mit viel Charme und Herz absolut authentisch auf die Bühne gebracht. Es wurde viel gelacht und auch mitgesungen. Thorsten hat das Talent, unterhaltsam zu erzählen, die Zuhörer zum Lachen zu bringen und mitzunehmen in seine Gedanken und Geschichten rund um seine Songs“, sagt Haag-Lorenz.

Da zusätzlich auch das Wetter mitspielte und mit Getränken und Brezeln für das Wohl der Zuschauer gesorgt war, kann man von einem gelungenen Abend sprechen. (Johanna Leinweber)

Von Großbritannien nach Rotenburg: Sofakonzert mit Matt Woosey. © Johanna Leinweber