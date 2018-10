Eingerichtet im Jammertal: Rotenburg soll selbstbewusster werden

Rotenburg. Bürgermeister Christian Grunwald ist unzufrieden: Er fordert von den Rotenburgern mehr Selbstbewusstsein und zeigt positive Entwicklungen. Heute sei nicht alles schlechter als früher.

Die Abkürzung ist schön eingängig, das Arbeitsgebiet aber umfangreich: Lopa steht für Lokale Partnerschaft für das Stadtumbauprogramm in Rotenburg. Ein Prozess, in dem in den nächsten Jahren mehrere Millionen Euro für die Stadt bewegt werden sollen. Die Stadtverordneten haben am Donnerstag eine Geschäftsordnung für das neue Gremium verabschiedet.

Doch der Start war holprig: Gerade einmal zwei von 20 angeschriebenen Personen hatten sich zur Gründungsversammlung eingefunden – Anlass für CDU-Fraktionsvorsitzenden Jonas Rudolph, öffentlich um Entschuldigung zu bitten. Seine Fraktion habe ein Negativbeispiel geliefert, weil kein Mitglied bei der Lopa-Gründung dabei war. Rudolph gelobte Besserung.

Das Glas wird grundsätzlich als halb leer angesehen

Rotenburgs Bürgermeister Christian Grunwald nahm das Thema Lopa zum Anlass, die Rotenburger zu mehr Selbstbewusstsein aufzufordern. Es gebe eine latente Stimmungslage, die vermittle, früher, in den 70er-, 80er-Jahren sei alles besser gewesen, Rotenburg eine Stadt, in der Milch und Honig floss. Heute dagegen sei alles schrecklich.

„Warum haben wir ein so schlechtes Selbstwertgefühl und sehen das Glas grundsätzlich als halbleer an“, fragte Grunwald.

Dabei sei es in der jüngsten Vergangenheit bergauf gegangen: Der Schuldenberg der Stadt sei weg, man könne wieder investieren. Die Einwohnerzahl sei gestiegen, es werde gebaut an allen Ecken und Enden, es gebe so viele Schüler und Studenten wie noch nie in der Stadt. „Und wir schaffen es immer noch, das alles nicht zur Kenntnis zu nehmen. Weil wir uns eingerichtet haben in diesem Jammertal“, sagte Grunwald.

In den vergangenen fünf Monaten habe die Stadtentwicklungsgesellschaft MER sieben Förderungen zur Ansiedlung von Geschäften genehmigt, weitere vier seien in der Pipeline. Das müsse auch mal zur Kenntnis genommen werden.

Grunwald warb für den Stadtumbau: „Das ist ein Baby von uns allen. Auch das derer, die alles schlecht reden und zu wissen glauben, was besser zu machen ist. Sie könnten sich jetzt einbringen. Wir haben die Möglichkeit, zweistellige Millionenbeträge in den nächsten zehn Jahren zu bewegen.“

Den Stadtumbau begleiten

Die Lokale Partnerschaft (Lopa) für das Stadtumbauprogramm setzt sich zusammen aus dem Bürgermeister, Vertretern der Fraktionen, der MER, der Stadtverwaltung, der Vereine, der Kinder- und Jugendarbeit, des Einzelhandels, der Kultur- und Tourismuseinrichtungen, des Familienbeirats, des Seniorenbeirats und dem Behindertenbeauftragten.

Sie alle begleiten den Umsetzungsprozess des Stadtumbaus. Durch ihre Einbindung und Vernetzung der örtlichen Akteure sollen die verschiedenen Interessen koordiniert, Eigeninitiativen der Privaten geweckt und unterstützt und die lokalen Ressourcen gebündelt werden, heißt es in der Präambel.