Rotenburg: Einigung mit Fräulein Glitzer soll her

Von: Christopher Ziermann

Gina Dahmen alias Fräulein Glitzer möchte die ehemalige Heienbachschule in Rotenburg kaufen. Das © entstand vor unserem Artikel im Januar. Foto: Christopher Ziermann

Ehemalige Heienbachschule: Rotenburger Abgeordnete für Verhandlungen

Rotenburg – Zur Zukunft der ehemaligen Heienbachschule sollen die Stadt Rotenburg und Gina Dahmen alias Fräulein Glitzer nun in konkrete Verhandlungen treten. Das haben die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Sie stehen den Plänen der Unternehmerin grundsätzlich positiv gegenüber – das hielten sie in ihrem Beschluss schriftlich fest.

Der Magistrat mit Bürgermeister Christian Grunwald (CDU) an der Spitze hatte das Kaufangebot für das Gelände mit dem sanierungsbedürftigen früheren Schulgebäude inklusive Turnhalle dem Parlament zugeleitet, ohne einen expliziten Beschlussvorschlag zu machen. Gina Dahmen bietet den symbolischen Betrag von einem Euro. Die Stadtverwaltung hatte den mittelfristigen Sanierungsbedarf für das Gebäude im Mai – auf Anfrage der SPD – auf 1,4 Millionen Euro beziffert. Für alle Fraktionen stand trotz dieser in der Zukunft anstehenden Kosten außer Frage, dass man städtisches Eigentum nicht verschenken könne. Das Konzept der jungen Rotenburgerin, die mit ihrem Unternehmen insbesondere in der Kinderunterhaltung tätig ist, stieß bei den Lokalpolitikern aber auf offene Ohren.

„Wir können uns glücklich schätzen über jeden Investoren, der in Rotenburg mit seinen Angeboten zu einer attraktiven Stadt beiträgt“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Jonas Rudolph. Fräulein Glitzer sei ein Unternehmen, das mittlerweile in der Region etabliert sei und eine starke Nachfrage erlebe. Allerdings müssten vor einem möglichen Verkauf zwei Punkte geklärt werden: einerseits Optionen für die derzeit neun Vereine, die die Räumlichkeiten der früheren Schule nutzen, andererseits der Kaufpreis. „Wir haben eine Verantwortung für das Vermögen der Stadt und unserer Bürger. Ich sehe kaum Argumente, das Objekt unter dem festgestellten Verkehrswert zu verkaufen.“

Diesen Verkehrswert – 151 000 Euro für 2800 Quadratmeter – hatte Gina Dahmen 2020 auf Grundlage eines Verkehrswertgutachtens auch geboten. Aufgrund der veränderten wirtschaftlichen Situation könne ihr Unternehmen diesen Betrag nun nicht mehr bieten, hatte sie bei ihrer Präsentation vor den Abgeordneten in der vorbereitenden Haupt- und Finanzausschusssitzung am Dienstag erklärt.

Der Grund für die Ablehnung ihres Angebotes vor drei Jahren war aber nicht der Preis, sondern die Nutzung der Räumlichkeiten durch Vereine gewesen, wie SPD-Fraktionsvorsitzender Sebastian Münscher hervorhob. „Daran hat sich ja grundsätzlich auch nichts geändert, auch wenn wir das Konzept und die Idee gut finden“, sagte er. Die nebenberufliche Unternehmerin hatte in ihrer Präsentation erklärt, dass es auf keinen Fall darum gehen solle, den Vereinen etwas wegzunehmen. Bei Gesprächen mit Vereinsvertretern sei deutlich geworden, dass für die meisten auch eine Nutzung anderer Räume wie in Dorfgemeinschaftshäusern eine Option sei. Und die Sporthalle der Heienbachschule solle selbstverständlich weiter zu Verfügung stehen.

In der Auschschusssitzung bestand schnell Einigkeit: Es muss noch mal verhandelt werden. UBR-Fraktionschef Mario Knoch appellierte auch an Gina Dahmen, einen Businessplan vorzulegen, bevor eine endgültige Entscheidung fallen könne.

Die Fraktionen entwickelten schließlich gemeinsam den Beschluss, der neben der grundsätzlichen Befürwortung der Pläne von Gina Dahmen auch die Aussage beinhaltete, dass man einen Verkauf unter dem Verkehrswert ablehne. Magistrat und Verwaltung sind nun damit beauftragt, mit Gina Dahmen in Verhandlungen zu treten und dabei auch andere Varianten wie eine Vermietung oder eine Erbpacht zu prüfen. Marcus Weber (FDP) hatte in den Raum gestellt, dass möglicherweise die Stadt einen Teil der Gebäude so herrichten könnte, dass sie für Fräulein Glitzer zu verwenden seien.

Die Ergebnisse der Verhandlungen mit Gina Dahmen sollen dem Parlament dann zu Beschlussfassung vorgelegt werden – auch die Perspektiven für die Vereine, die die alte Schule derzeit nutzen, sollen in dem Zuge Perspektiven aufgezeigt werden. Explizit als Beispiel wird die bisherige Braacher Kita genannt.

Auf Nachfrage unserer Zeitung sagt Gina Dahmen: „Ich freue mich über die positiven Signale der Fraktionen und hoffe sehr darauf, dass wir in den Verhandlungen nun eine gemeinsame Lösung entwickeln können.“