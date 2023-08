Red Castle Run: Eisige Kälte und Nervenkitzel

Von: Carolin Eberth

Teilen

Sie sind eiskalt: Für ein neues Hindernis, das sich Organisator Klaus Hartwig (rechts) ausgedacht hat, wird eine Tonne Eis benötigt. Bei der Produktion der Eiswürfel unterstützen ihn unter anderem Tobias Böttner (links) und Achim Koch vom Küchenteam der BKK-Akademie in Rotenburg. © Carolin Eberth

Rotenburg – Wer beim Red Castle Run am 27. August entweder als Läufer oder auch als Zuschauer dabei sein wird, der kann mehr als 30 Hindernisse auf drei Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bestaunen. Für ein ausgedehntes Verpflegungsangebot für die Zuschauer wird gesorgt sein, erstmals wird es auch im Bereich des Fuldawehrs Unterhaltung über den reinen Lauf hinaus geben.

Mittlerweile sind rund 800 Anmeldungen eingegangen. Der Veranstalter, die Neuensteiner Sportagentur Speed, rechnet mit insgesamt 900 Läufern, die in Rotenburg an den Start gehen werden.

Um die Organisation und Umsetzung dieses Hindernislaufs überhaupt bewältigen zu können, sei ein großes Engagement von Sponsoren, Vereinen und vielen freiwilligen Helfern gefragt, weiß Organisator Klaus Hartwig. In den Wochen vor dem Red Castle Run hat er kaum noch ein Privatleben. Von morgens bis abends telefoniert, organisiert und delegiert er.

Doch mit der Vorbereitung des Laufs ist er nicht allein: Das Küchenteam der BKK-Akademie in Rotenburg ist als ein Beispiel bereits seit zwei Wochen damit beschäftigt, Eiswürfel in ihrer Küche herzustellen. Denn Hartwig hat sich für die vierte Auflage des Red Castle Runs ein neues Hindernis ausgedacht, bei dem die Läufer durch einen Container, der mit Eiswasser gefüllt ist, schwimmen müssen. Mindestens eine Tonne Eis müsse für die eisige Kälte produziert werden. „Die Leute sehen zwar am Tag des Laufs das Ergebnis und die aufgebauten Hindernisse, aber nicht die ganze Arbeit, die dahintersteckt“, hebt Hartwig hervor.

So füllen Achim Koch und Tobias Böttner vom BKK-Küchenteam aktuell mehrmals am Tag Wasser in ihre Eismaschine und bringen die Eis-Ernte anschließend in roten Wannen in die frostige Kühlkammer. Dass sie damit einen Beitrag zum Red Castle Run leisten können, das sei eine große Motivation für ihren ehrenamtlichen Einsatz und freut auch Markus Buhrmann, Geschäftsführer der BKK-Akademie.

„Allein für die Produktion der Tonne Eis, die für das neue Hindernis benötigt wird, helfen neben der BKK-Akademie auch noch das Rotenburger Tegut, der Kreisjugendhof und die Verwaltungsfachhochschule“, sagt Organisator Hartwig. Er hofft, dass das neue Hindernis am Tag des Laufs als willkommene Abkühlung dienen wird, bei hoffentlich warmem Temperaturen und sonnigem Wetter.

Eins der neuen Hindernisse: Erstmals müssen die Läufer auch unter einem Elektrozaun hindurch kriechen. Angefeuert werden sie dabei unter anderem von Katharina Kleinert (von links) mit ihren Söhnen Oskar und Samu, Svenja Rode sowie Mia und Trixie Eichwede vom Reitverein. © Carolin Eberth

Auf dem Wilhelminenhof in Rotenburg sind die Mädels des Reitvereins derweil dabei, genügend Weidezaun-Litzen zusammenzusuchen. Denn erstmals wird auch eine kribbelige Elektrizität im Hindernisbau eine Rolle spielen, wie sich Klaus Hartwig unter dem Namen „Zitterparty - Zitterpartie“ ausgedacht hat. Über eine Distanz von rund 50 Metern sollen sich die Läufer auf dem Boden unter Stromlitzen auf dem Boden durchrobben. Damit die Läufer dabei nicht den Mut verlieren, werden sie von den Reiterinnen, die für diesen Parcours zuständig sind, angefeuert. Bereits zum dritten Mal unterstützt der Reitverein den Hindernislauf, worüber sich Hartwig besonders freut.

Und wenn es in der Erntesaison und für die Kirmes in Braach an diesem Wochenende nicht schon genug zu tun gäbe, hilft auch noch der Braacher Landwirt Fabian Klöpfel bei der Vorbereitung des Red Castle Runs. Schließlich müssen die ersten Strohballen für die Hindernisse an Ort und Stelle gebracht werden. Klöpfel wird es auch sein, der 50 000 Liter Wasser, die für die Hindernisse nötig sind, zu den jeweiligen Standorten an den Strecken transportiert.

Anmeldung: Noch bis zum 20. August kann man sich auf der Internetseite der Veranstaltung registrieren.

Von Carolin Eberth

Im Einsatz für den Red Castle Run: Landwirt Fabian Klöpfel aus Braach bringt die für die Hindernisse benötigten Strohballen und Wassermengen zu den jeweiligen Standorten an den Laufstrecken. © Carolin Eberth