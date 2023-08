Elfjähriger bei Unfall in Lispenhausen schwer verletzt

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Schwer verletzt worden ist ein elfjähriger Junge bei einem Unfall, der sich am Samstag im Rotenburger Stadtteil Lispenhausen ereignet hat. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Osthessen in Fulda erst am Montag mitteilte, war der Elfjährige am Samstag gegen 18.20 Uhr in seinem Heimatort mit dem Fahrrad aus Richtung Sängerweg kommend auf der Mörikestraße unterwegs.

Nach derzeitigem Erkenntnissstand der Polizei übersah eine 43-jährige Frau aus Lispenhausen das Kind, als sie mit ihrem Auto rückwärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß von Auto und Fahrrad, bei dem der Elfjährige schwere Verletzungen erlitt. Der Junge wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens beziffert die Polizei auf rund 700 Euro. jce