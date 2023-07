Er ist der Herr der Zahlen beim MZV: Hartmut Grünewald prägt den Müllabhol-Zweckverband seit 30 Jahren

Wo manch anderer vielleicht die Hände in den Schoß legt, stemmt er sie in die Hüften und legt dann den Finger in die Wunde, wenn es sein muss: der Verbandsvorsitzende Hartmut Grünewald vor dem 2012 eröffneten MZV-Gebäude in Bebra.

Die Geschichte des Müllabhol-Zweckverbandes (MZV) für die Kommunen Rotenburg, Bebra und Ronshausen ist seit nunmehr 30 Jahren eng mit Hartmut Grünewald verknüpft. Das wurde kürzlich im Rahmen eines Sommerfestes gewürdigt.

Rotenburg – Der 82-jährige Rotenburger wurde 1993 in die Verbandsversammlung gewählt, war ab 2006 zunächst stellvertretender Vorsitzender im MZV-Vorstand und ist seit 2014 Vorsitzender. Sein Engagement begann, weil er sich über überhöhte Gebühren ärgerte. Seither hat der Verband und damit seine Gebührenzahler unter anderem dank seiner Akribie fast sieben Millionen eingespart, so die Rechnung Grünewalds.

Der aus Südhessen stammende Wahl-Rotenburger hat sich in Akten eingegraben, Rechnungen geprüft, war bei zahlreichen rechtlichen Auseinandersetzungen dabei, schaute auf Pausenzeiten der Mitarbeiter, pochte auf die Einhaltung von Satzungen, die andere wohl gar nicht lasen. Warum? Er lässt sich nicht gern veräppeln.

„Ich wollte nie in die Politik und bin irgendwie reingerutscht und hängen geblieben“, sagt er. Alles begann 1991 mit der Gründung einer Interessengemeinschaft gegen überhöhte Gebühren. Der damalige Rotenburger Bürgermeister Hans-Otto Gleim habe nicht einlenken wollen und forderte die Beschwerdeführer um Grünewald dazu auf, zu klagen. Daraufhin strengte er eine Musterklage an, die vom Gericht in sieben Teilklagen aufgeteilt worden sei, so Grünewald. „Ich habe alle gewonnen – ohne Anwalt“, sagt er.

Dabei ging es nicht nur um Müll, sondern auch um Zähler-, Wasser- und Kanalgebühren. Die Stadt Rotenburg und der MZV mussten damals laut Grünewald wegen fehlerhafter Satzungen und falscher Messungen Rückzahlungen im fünfstelligen Bereich an die Bürger leisten. Niederschlagswassergebühren wurden danach erst eingeführt.

1993 wurde der Pädagoge in die Verbandsversammlung des MZV gewählt. „Da geschahen merkwürdige Dinge“, sagt er. Unter anderem seien Satzungen und Gesetze nicht eingehalten worden, woraufhin Grünewald bei der Kommunalaufsicht am Landratsamt intervenierte – zunächst erfolglos. Das Regierungspräsidium sah es aber wie Grünewald und erklärte unter anderem alle Beschlüsse der MZV-Verbandsversammlung des Vorjahres für rechtswidrig. Es ist eines von vielen Beispielen, von denen der 82-Jährige heute sagt, dass es den übrigen MZV-Vorstandsmitgliedern häufig schwergefallen sei, alles zu glauben, was er vortrug. Er hat natürlich auch nicht jede Auseinandersetzung gewonnen. „Aber sehr oft hatte ich recht.“

Der MZV ist mit Rotenburg, Bebra und Ronshausen nur für drei der 20 Kreiskommunen zuständig und selbst Mitglied im Abfallwirtschafts-Zweckverband Hersfeld-Rotenburg (AZV). In dieser Konstellation erhebt der größere vom kleineren Müllverband auch Gebühren und schreibt Rechnungen. Zwischen beiden hat es in den zurückliegenden Jahrzehnten immer wieder geknallt. „Müllstreit im Kreis eskaliert“, titelte unsere Zeitung etwa Anfang 2019, als der MZV den AZV verklagte. Beim ersten großen Konflikt, den Grünewald federführend austrug, ging es um fragwürdige Gebühren. Fünf Jahre dauerte der Streit, bis der große dem kleinen Verband 2003 schließlich fast eine Million Euro zurückerstattete. Danach konnten in Rotenburg, Bebra und Ronshausen die Müllgebühren um 30 Prozent gesenkt werden. Verhandlungen über eine Fusion scheiterten 2006. Laut Grünewald wollte der AZV damals Fuhrpark und Mitarbeiter des MZV (heute sind es 27) nicht übernehmen.

Auch in den Folgejahren gab es immer wieder Krach. Dabei ist es Grünewald sehr wichtig, zu betonen, dass das der Vergangenheit angehöre. Seit 2019 habe sich das Verhältnis stark verbessert. Grünewald hebt dabei den AZV-Vorsitzenden Werner David und die Geschäftsführer Jörg Goßmann und Gerd Keidel hervor. „Heute schauen wir uns die Abrechnungen gemeinsam an und klären offene Fragen, bevor es zu Auseinandersetzungen kommt“, sagt Grünewald.

Dabei kann er selbst sich mittlerweile etwas zurücklehnen. Das sei dem sehr engagierten und kompetenten Geschäftsführer Andreas Tamme zu verdanken, der im Juni 2021 zum MZV kam. Irgenwann muss einmal Schluss sein für den 82-jährigen Vorsitzenden – aber noch nicht heute oder morgen. Solange es ihm gesundheitlich noch gut geht, möchte Hartmut Grünewald noch ein oder zwei Jahre weitermachen.

Zur Person:

Hartmut Grünewald (82) wurde 1940 als jüngstes von elf Kindern in Darmstadt geboren und wuchs im Kreis Bergstraße auf. Nach dem Abitur 1960 in Bensheim studierte er in Frankfurt und Jugenheim Lehramt. Seine erste Stelle trat er in Sontra an. Nachdem er dort in einer Sonderklasse unterrichtete und Gefallen daran fand, ging er für zwei Jahre noch einmal für ein Sonderschulstudium an die Uni, diesmal in Marburg.

Seit 1966 lebt er in Rotenburg. Zunächst unterrichtete er an der Albert-Schweitzer-Schule, dann von deren Gründung 1971 bis zum Eintritt in die Pension im Jahr 2000 in der Heinrich-Auel-Schule. In den 70er-Jahren trat er in die CDU ein, 1988 verließ er die Partei wieder. 1992 war er Gründungsmitglied der Bürger für Rotenburgs (BfR) und 1997 der Unabhängigen Bürger Rotenburg (UBR), deren Fraktion im Stadtparlament er bis 2021 führte. Grünewald ist verheiratet und hat vier Kinder, acht Enkel und zwei Urenkel.