Erkshäuserin trainiert Islandpferde für die WM

Islandpferde aus Erkshausen

+ © Thomas Klemm Gutes Team: Jana Köthe aus Erkshausen mit ihrer Islandpferd-Stute Ida von Neufriemen. Auf dem eigenen Pferdehof trainiert sie mit ihrer Stute, hat aber noch zahlreiche andere Pferde in ihrer Obhut. © Thomas Klemm

Jana Köthe aus Erkshausen bereitet auf ihrem Hof Islandpferde für die WM vor. Dabei nimmt sie selbst teil und trainiert auch andere Reiter.

Erkshausen – Am Ortsrand des Rotenburger Stadtteils Erkshausen liegt ein Pferdehof, deren Betreiberin international von sich reden macht – und das gleich in mehrfacher Hinsicht.

Die 31-jährige Besitzerin des Anwesens, Jana Köthe, ist in den Bundeskader der deutschen Islandpferdereiter aufgenommen worden und bereitet sich auf die in zwei Jahren stattfindende Weltmeisterschaft in dieser Sparte vor.

Und Köthes Schützling, Lena-Marie Baltes, startet für ihr Heimatland Luxemburg schon bei der diesjährigen Weltmeisterschaft am ersten August-Wochenende im niederländischen Oirschot. An ihrer Seite: Köthe als Trainerin.

Köthe ist auch als Trainerin aktiv

Die Luxemburgerin wird die Welttitelkämpfe auf einem Islandpferd bestreiten, das seine Heimat ebenfalls in Erkshausen hat. Die achtjährige Stute Elskamin (was übersetzt so viel wie Mein Herz bedeutet) ist ein vielversprechender Vierbeiner, der von Köthe betreut und ausgebildet wird.

Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft wird die Pferdehof-Besitzerin, die unter anderem eine Trainer-Lizenz besitzt, die Luxemburgerin in die Niederlande begleiten, um sie dort anzuleiten.

Kennengelernt haben sich Köthe und Baltes, als die Luxemburgerin vor vier Jahren ein Praktikum auf dem Erkshäuser Islandpferdehof absolvierte. Seitdem kommt sie regelmäßig dorthin, um Freunde und Tiere wiederzusehen.

+ Gefällig: Lena-Marie Baltes auf Elskamin von Erkshausen bei einem Wettkampf. © Ulrich Neddens/NH

Islandpferde bereits bei diesjähriger WM dabei

In diesem Jahr konnte die Reiterin aus dem Nachbarland gemeinsam mit Elskamin erfolgreich an einigen Turnieren teilnehmen. Das war für sie, und damit auch für Köthe, das Ticket zur WM.

Für die Berufsreiterin aus Erkshausen läuft es in sportlicher Hinsicht derzeit gut. Durch ihre stetig guten Leistungen auf allen Turnieren in diesem Jahr sicherte sie sich den Platz im deutschen Kader der Islandpferdereiter. Die Krönung war der zweite Platz bei den deutschen Meisterschaften Mitte Juli mit ihrer achtjährigen Rappstute Ida von Neufriemen.

Seit vier Jahren arbeitet Köthe mit dem Islandpferd. Das wiederum gehört Alexa Hergenröther, welche auf ihrem ehemaligen Rittergut nahe Witzenhausen weitere vielversprechende Islandpferde züchtet. Die Stute Ida beherrscht alle fünf Gangarten des Islandpferdes.

„Neben Schritt, Trab und Galopp bietet sie auch den sogenannten Tölt und Rennpass“, erklärt Köthe. „Dadurch sind wir als Pferde-Reiter-Gespann auf die Prüfung Fünfgang spezialisiert. Dabei werden alle genannten Gangarten präsentiert, wobei der Rennpass sowie der Tölt als Spezialgangarten eine doppelte Wertung erhalten“, klärt die Erkshäuserin über die Wertungsmodalitäten bei den Islandpferde-Wettbewerben auf.

Köthe trainiert unter erfahrenen Bundestrainern

Mit der Aufnahme in den Bundeskader eröffnen sich für die junge Frau und ihren Vierbeiner größere Möglichkeiten, die Fähigkeiten des Reiter-Pferd-Verbundes zu verbessern.

In Lehrgängen unter der Anleitung erfahrener Bundestrainer und gemeinsam mit den anderen Kader-Reiterinnen und -Reitern wird an den Feinheiten gefeilt. „Wir haben dabei kein Konkurrenzdenken. Bei uns herrscht das Teamwork vor“, so die 31-Jährige.

Einmal schon hat es Köthe in eine Weltmeisterschaft geschafft. Das war im Jahr 2017, damals mit dem Hengst Fannar frà Kvistum. Nun steuert sich auf ihre zweite WM-Teilnahme zu. Und das freut sie sehr.

Reiterin und Geschäftsfrau zugleich

„Erfolgreiches sportliches Reiten bringt mir auch Kunden“, sagt sie. In dieser Hinsicht wird sie ebenfalls zur Geschäftsfrau. Der Reiterhof muss am Laufen gehalten werden. Immerhin rund 100 Pferde sind in ihrer Obhut.

„Unsere Hauptaktivitäten liegen heute im Bereich Zucht, Ausbildung und Verkauf von Islandpferden, dem Beritt, der Pensionspferdehaltung sowie dem Reitunterricht in der Reitschule. Auf unserem Hof ist auch ein Reitverein, die Islandpferdefreunde Rotenburg, beheimatet“, erklärt sie.

Im Alter von sieben Jahren hat Köthe mit dem Reiten begonnen. Mit acht Jahren stellten sich erste sportliche Erfolge ein. Im Jahr 2021 übernahm die Erkshäuserin den Reiterhof, den ihr Uropa 1960 aufgebaut hatte.

Zwischendurch sorgten die Großeltern und Eltern von Köthe für den Weiterbetrieb der Anlage. „Hier gibt es immer etwas zu tun. Langweilig wird es einem nicht“, sagt die 31-Jährige.

Neben den Pferden ist auch Handball ihre Leidenschaft

Neben dem Reiten gibt es noch etwas anderes, was sie gern macht. Als Handballerin in der HSG Waldhessen nimmt sie am Punktspielbetrieb in der Bezirksoberliga teil.

Für die Rückraumspielerin beginnt demnächst das Training für die neue Saison. Und auch in Sachen Handball ist sie genauso ehrgeizig, wie in all den anderen Dingen, die sie anpackt. (Thomas Klemm)