Ermittlungserfolg bei Kannibalen-Haus und Alheimer Brandserie

Von: Christopher Ziermann

Das Haus des als „Kannibale von Rotenburg“ bekannt gewordenen Armin Meiwes ist am 17. April niedergebrannt. Tatverdächtig sind zwei Jugendliche. © tvnewshessen

Die Kriminalpolizei hat zwei Tatverdächtige ermittelt, die auch für den Brand des Rotenburger „Kannibalen-Hauses“ verantwortlich sein könnten.

Rotenburg/Alheim – Die Staatsanwaltschaft Fulda hatte vor drei Wochen auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, dass es ein gemeinsames Ermittlungsverfahren mit der Brandserie in Alheim gibt, die die Feuerwehr Anfang April in Atem hielt. Nun bestätigt Oberstaatsanwältin Dr. Christine Seban, dass „zwei Jugendliche als Beschuldigte geführt werden“.

Weitere Details nennt Seban bislang nicht, Anklage ist noch nicht erhoben worden. Die Jugendlichen hätten derzeit die Möglichkeit, „sich unter Einbindung ihrer Verteidiger zur Sache einzulassen“.

Nachdem das Anwesen des als „Kannibale von Rotenburg“ bekannt gewordenen Armin Meiwes am 17. April abgebrannt ist, war man im Rotenburger Rathaus zunächst davon ausgegangen, dass die Stadt auf den Einsatzkosten sitzenbleiben wird – das ist der Fall, wenn kein Verursacher ermittelt wird. Bürgermeister Christian Grunwald sagt auf Nachfrage unserer Zeitung: „Es ist positiv hervorzuheben, dass die Kriminalpolizei offenkundig gute Ermittlungsarbeit geleistet hat.“ Den Ausgang etwaiger Verfahren werde die Verwaltung genau beobachten und Kostenforderungen für den Feuerwehreinsatz – rund 30.000 Euro – geltend machen, falls es zu Verurteilungen kommen sollte.

Alheimer Brandserie: „Nun können wir auch alle wieder etwas ruhiger schlafen.“

Auf die Beschuldigten dürften auch Forderungen von Armin Meiwes im sechsstelligen Bereich zukommen, sagt Anwalt Harald Ermel unserer Zeitung. Er hatte bislang keine Gelegenheit, persönlich mit seinem Mandanten zu reden. „Ich gehe aber davon aus, dass er sehr erleichtert ist.“ Für zivilrechtliche Schadenersatzansprüche müsste Meiwes, der in Kassel inhaftiert ist, keine rechtskräftige Verurteilung abwarten – wenn sich aus der Akte ergebe, dass ein Geständnis abgelegt werde, könne er seine Ansprüche geltend machen. Wenn Verursacher zunächst nicht zahlen können, gebe es nach einem Urteil 30 Jahre lang die Möglichkeit, die Vollstreckung zu beantragen. Auch eine Insolvenz schütze vor den Ansprüchen nicht.

Eltern können nicht direkt belangt werden Etwaige Schadenersatzforderungen würden sich laut Rechtsanwalt Harald Ermel direkt gegen die Verursacher richten. Die Eltern könnten nur belangt werden, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzt hätten, was bei älteren Jugendlichen nicht ohne Weiteres greife. Eltern haften nur, wenn sie damit rechnen konnten, dass die Kinder einen Schaden verursachen und die Eltern dies zulassen – die Kinder also in der Vergangenheit bereits auffällig waren.

Auch Alheims Bürgermeister Dr. Andreas Brethauer freut sich, dass es offenbar Fortschritte in dem Fall gebe. „Nun können wir auch alle wieder etwas ruhiger schlafen.“ Bei vier Bränden waren in Alheim zwischen dem 3. und 15. April Einsatzkosten von 12.000 Euro angefallen, der Schaden an einem gemeindlichen Toilettenhäuschen auf dem Festplatz betrage 35.000 Euro. (Christopher Ziermann)