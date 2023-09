FC Lommel feiert 25-jähriges Bestehen mit Malle-Party in Bebra

Von: Gudrun Schankweiler-Ziermann

Teilen

Der selbsternannte „geilste Club der Welt“ feiert Geburtstag: Die Lommeler, jetzt auch mit der Ente im Wappen, laden zur Malle-Party im Lokschuppen ein. Unser Bild zeigt von links Daniel Holl, Oliver Apel, Sascha Köhler und Martin Stückrad sowie hinten Patrick Kreuzberger, Veranstaltungsleiter im Lokschuppen. © Gudrun Schankweiler-Ziermann

Zu einer großen Malle-Party lädt der FC Lommel 1998 am Samstag, 16. September, in den Lokschuppen in Bebra ein.

Bebra/Rotenburg – Der 25. Geburtstag des „geilsten Clubs der Welt“, wie der Rotenburger Verein gerne auch mal genannt wird, soll groß gefeiert werden. Die Lümmel vom Lommel erwarten einen vollen Lokschuppen, wenn ab 20 Uhr die Malle-Party steigt und die Stars der Szene, Lorenz Büffel („Der Zug hat keine Bremse“) und die Zipfelbuben („Olivia“) einheizen.

Außerdem darf sich das Publikum auf DJ Aaron und Marry freuen. Schon um 17 Uhr wird der Biergarten vor dem Lokschuppen eröffnet, bis 21 Uhr gibt es Cocktail-Specials.

Mit Rock im Rotenburger Schlosshof feierten die Lommeler schon vor zehn und 15 Jahren riesige Partys mit bis zu 2000 Gästen, der 20. Geburtstag wurde im Bürgerzentrum gefeiert. Diesmal haben sich die Aktiven für den Lokschuppen entschieden. „Hier ist es perfekt, das Wetter kein Problem“, sagt Sascha Köhler. Man kann draußen ebenso wie drinnen feiern, und „wir haben einen professionellen Partner, der für die geplante Größenordnung passt“. So kümmert sich Patrick Kreuzberger als Veranstaltungsleiter im Lokschuppen um viele Details.

Nach den Rockveranstaltungen organisiert die Truppe diesmal eine zünftige Mallorca-Party mit allem, was dazu gehört. 700 Karten sind schon verkauft. Obwohl der Verein selbst 100 Mitglieder zwischen sieben Monaten und 70 Jahren hat, will man nicht alleine feiern. „Wir wollen es möglichst groß“, meint Köhler, und Oliver Apel kann berichten, dass einige Vereine schon ihre Spieltage verlegt haben, um dabei sein zu können. Ein Dutzend Palmen werden für die richtige Atmosphäre sorgen, sagt Martin Stückrad, ein Hangmen steht bereit, bekannt aus dem Megapark, dem riesigen Open-Air-Biergarten am Strand von Palma. Außerdem gibt es Tanzpodeste, die bekannten Tower (Getränkesäulen) und weitere Überraschungen im Mallorca-Style, wie etwa Helmut (der Sonnenbrillenverkäufer). Etwaige Erlöse werden gespendet, so die Verantwortlichen Lommeler.

Bekannt ist der FC Lommel vor allem durch das Entenrennen zum Rotenburger Strandfest, das seit 20 Jahren ein großer Spaß für die Kinder ist. Aber wo kommt der lustige Name her? Aus einem Spaß heraus meldete auch der Urvater des Lommelschen Fußballgedankens, Andreas Lorey, 1998 eine Mannschaft zum Freizeitfußballturnier in Obersuhl an. Diese sollte sich primär aus Schülern der Bebraer Fachoberschul-Klasse und deren Freunden zusammensetzen. Der Klub war namenlos und verwendete daher „Bed Beavers“, den Namen eines Bettenrennen-Teams aus Bebra. Dagegen gab es nun aber Protest und so war man gezwungen, binnen kürzester Zeit einen neuen Namen zu finden. Die „Urlommels“ Bachmann und Sascha Kurzrock riefen eine Krisensitzung ein und stießen im Fachblatt „kicker“ auf den belgischen FC Lommel. Der Name erschien so originell, dass er bis heute mit Stolz getragen wird.

Anfangs ging es hauptsächlich ums Kicken, die Freizeitfußballer erreichten 2003 sogar das Halbfinale in Grünberg, erinnert sich Daniel Holl. Es gab auch Stadionfahrten oder bis zur Coronazeit Hallenturniere wie den Fensterbau Holl Cup. Aber auch das Feiern kam nie zu kurz. Sascha Köhler erklärt, es habe Ende der 90er-Jahre wenige Angebote der Stadt Rotenburg für Jugendliche gegeben. „Wir wollten die Stadt beleben“, sagt Köhler.

Soziale Projekte liegen den Lommelern ebenso am Herzen. Für Kitas, Grundschulen, Unicef und die Tafel habe man schon gespendet. Während der Corona-Zeit lief eine große Spendenaktion für die gebeutelten Kneipen, und beim jüngsten Red Castle Run steuerte die Truppe den Lommeldrachen als Hindernis bei. 40 000 bis 50 000 Euro seien in den 25 Jahren des Bestehens schon gespendet worden.

Neben den zum Motto passenden Getränken gibt es auf der Malle-Party auch Bratwurst, Steaks, eine Grillpfanne, Brezeln und andere Speisen. Zum Lokschuppen empfiehlt sich die Anfahrt mit der Bahn. Es gibt noch Karten zu 25 Euro unter bebra-lokschuppen.de sowie an der Abendkasse.

Von Gudrun Schankweiler-ziermann