Finanzhochschule Rotenburg: 277 Absolventen erhielten ihre Zeugnisse

Von: Carolin Eberth

Der größte Teil der 277 Absolventen wird in den hessischen Finanzverwaltungen tätig sein. Mit der bestandenen Laufbahnprüfung erwarben die neuen Beamtinnen und Beamten zudem einen akademischen Grad: die Berufsbezeichnungen Diplom-Finanzwirtin oder Diplom-Finanzwirt. In 20 Prüfungsausschüssen wurden die Studierenden geprüft. Die Urkunden für die Qualifikation übergab Staatssekretär Dr. Martin Worms vom Hessischen Ministerium der Finanzen in Wiesbaden zusammen mit Rektor Karl Jennemann in der Diplomierungsfeier in der Göbel Hotels Arena in Rotenburg.

1 / 34 Finanzhochschule Rotenburg: 277 Absolventen erhielten ihre Zeugnisse © Herbert Vöckel

