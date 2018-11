Fleischerei Müller in Lispenhausen schließt nach 63 Jahren

63 Jahre gab es die Fleischerei Müller in Lispenhausen - einem Stadtteil von Rotenburg. Doch das ist nun Geschichte. Der Laden schließt.

„Ich habe für mich alles erreicht und freue mich auf den Ruhestand“, sagt der Lispenhäuser Fleischermeister Heinz Müller. Allerdings: Freude strahlt er nicht gerade aus. Seit 52 Jahren übt der nun 66-Jährige sein Handwerk aus, das Aufhören fällt ihm sichtlich schwer. Aus Alters- und Gesundheitsgründen schließt er das Geschäft, das seit 63 Jahren im Familienbesitz war, Ende November 2018. Bis zum Jahresende will Müller, der auch Obermeister der Innung ist, nur noch seinen vertraglichen Verpflichtungen durch Großaufträge nachkommen.

Sein Sohn Stefan, ebenfalls Fleischermeister und schon über 20 Jahre mit im Geschäft, wird nicht als Selbstständiger weiterarbeiten, berichtet Heinz Müller.

Fleischerei Müller: 20 Metzger ausgebildet

Seine Frau Heidrun hatte sich bereits aus gesundheitlichen Gründen aus dem Geschäft zurückziehen müssen. Mit ihr hatte er 1983 den väterlichen Betrieb übernommen. Von Beginn an war er auch in der Fleischerinnung tätig, zum Beispiel im Prüfungsausschuss für Fleischerfachverkäuferinnen.

Etwa 20 Metzger hat er in seiner Laufbahn ausgebildet. „Die sind heute größtenteils noch gestandene Meister“, sagt Heinz Müller stolz. „Wer bei mir gelernt hat, hat etwas fürs Leben gelernt.“

Der Lispenhäuser Fleischermeister gibt am Ende auch auf wegen des fehlenden Nachwuchses und der fehlenden Entlastung bei der Arbeit – wie viele seiner Kollegen. „Die jungen Leute haben heute einen ganz anderen Sinn für Freizeit“, sagt er.

„Die wollen so einen Alltag, wie wir ihn hatten, nicht mehr“. Zwölf-Stunden-Tage, am Wochenende noch Papierkram – das ist nicht beliebt. Heinz Müller kennt es nicht anders und sagt: „Für uns war das Leben so gut. Wir haben hart gearbeitet und gut verdient.“

Fleischerei Müller: Mitarbeiter haben schon neue Jobs

Dass es im Handwerk trotz moderner Werbung für den Beruf in sozialen Netzwerken an Fachkräften fehlt, sieht er auch der Bildungspolitik geschuldet: „Es wurde immer nur die weiterführende Schule empfohlen, nicht die Lehre. Das kann nicht funktionieren.“

Jugendliche seien auch körperlich nicht mehr so belastbar. „Die haben Probleme, drei Stunden zu stehen. Und sie wissen nicht, was ein Besen ist.“ Er erkennt darin ein gesellschaftliches Problem: Kinder würden mit dem Auto oder dem Bus gefahren, hätten durchgetaktete Freizeit. Das, was früher normal gewesen sei, – draußen spielen, sich erproben, Fertigkeiten trainieren – gebe es nicht mehr.

Umso begeisterter zeigt er sich von Bildungsansätzen, die näher an Natur und natürlichen Lebensmitteln sind. Dass es einen Schulgarten an der Grundschule in Lispenhausen gibt, etwa, oder das Konzept des Umweltbildungszentrums in Licherode, das er auch beliefert.

Seine Mitarbeiterinnen und sein Fleischergeselle brauchen sich um neue Beschäftigung nicht zu sorgen, ist sich Müller sicher. „Das sind gute Leute. Die haben schon neue Arbeitsplätze.“

Älteste Fleischerei in Kassel auch geschlossen

Immer mehr Handwerksbetriebe halten dem Druck der Wirtschaft nicht mehr Stand. Neben der Fleischerei Müller in Rotenburg hat beispielsweise auch die älteste Fleischerei in Kassel dicht gemacht. Ende Oktober 2018 hat die Metzgerei von Arno Schmelz im Stadtteil Nord-Holland geschlossen.