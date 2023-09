Flügelspieler will ins Zentrum: Kandidat Sebastian Münscher im Porträt

Von: Clemens Herwig

Über den Dächern von Rotenburg: Beim Ausblick vom „Pilzchen“ kann Sebastian Münscher Kraft tanken. Sorgen macht er sich um das im Hintergrund gut sichtbare HKZ. „Es darf nicht zum Lost Place werden“, sagt er. © Clemens Herwig

Am 8. Oktober entscheiden die Rotenburger über ihren neuen Bürgermeister – es ist die erste Wahl mit mehreren Kandidaten seit zwölf Jahren. Wir stellen die drei Bewerber bei einem „Stadtrundgang“ vor. Heute: Sebastian Münscher (SPD).

Rotenburg – Für einen Basketballer ist Sebastian Münscher mit 1,86 Metern nicht groß. „Als Flügelspieler reicht das, um sich durchzusetzen“, sagt er. Wer über ihn schreibt, kommt am Basketball nicht vorbei. Schon in seiner Jugend fährt er täglich mit dem Rad aus Bebra nach Rotenburg, spielt für die TG auch in der Oberliga. „Rotenburg war mal eine riesige Basketballmannschaft“, sagt der 40-Jährige – es klingt wehmütig.

Die erste Anlaufstelle seines Stadtrundgangs ist also der „Red Devils Dome“, der Bernhard-Faust-Halle an der Braacher Straße. Gegenüber vom Eingang hängt sein Wahlplakat: „Hinschauen. Zuhören. Verstehen. Machen.“ So versteht er auch Wahlkampf. Vom Vereinsfest bis zum Fußballspiel: Wenn sich in Rotenburg getroffen wird, ist Münscher dabei. Er packt die Termine in seinen Arbeitskalender, gleicht ab, schaufelt sich frei. „Münscher klingelt!“ schreibt er auf Facebook – und lässt möglichst keine Tür aus. Ein Rotenburger hat ihn sogar zum Essen eingeladen: Steak vom Grill, für den Bewerber ein unwiderstehliches Angebot. Münscher grillt mit Leidenschaft, mittlerweile im Team und auch bei Wettbewerben, und bietet Catering an. Für ihn ist es keine Arbeit, sondern Entspannung. „Auch wenn es nicht im Trend ist: Ich mag einfach gutes Fleisch.“

Wann hat er sich entschieden, als Kandidat anzutreten? Die Idee hatte er schon im Hinterkopf, angesprochen hat ihn dann im vergangenen Jahr sein mittlerweile verstorbener SPD-Ziehvater Klaus Troch. So sei es schon beim Fraktionsvorsitz gewesen, den er vor fünf Jahren übernommen hat. Gemeinsam mit seiner Frau Isabella und den Söhnen Samuel (16) und Simon (11) saß er lange zusammen. Eine Entscheidung sei nicht sofort gefallen, sondern über Monate in der Familie gereift. Auch mit seiner Mutter hat er telefoniert: Sie hat ein bisschen Angst vor dem großen Schritt.

Münscher stammt aus einer SPD-Familie. Er tritt bewusst als Kandidat seiner Parteigenossen an, will gewinnen, ohne die Bande zu Menschen zu kappen, die ihn unterstützt und geprägt haben. Das Schöne an der Kommunalpolitik in Rotenburg sei, dass die Parteien sich nicht spinnefeind sind.

Der 40-Jährige führt zum Kreiskrankenhaus, „für den Ausblick“. Auf dem Weg erzählt er von seiner Zeit in der Bundeswehr, die zwölf Jahre haben Spuren beim Hauptfeldwebel hinterlassen. „Nach dem Fachabitur war ich im jugendlichen Wahn unterwegs, wollte NBA-Star werden.“ Beim Heer hat man ihm das schnell ausgetrieben.

Die Kameradschaft, der Zusammenhalt in Extremsituationen haben ihn geprägt. War er im Einsatz? Nein, aber er hat für den Kosovo und Afghanistan ausgebildet. Faltet er seine Bettwäsche? Münscher lacht: „Ich falte die Decke, sobald ich aufstehe. Das treibt meine Frau zum Wahnsinn, weil sie erst lüften will.“ Den Jargon der Wehr hat er abgelegt. Trotzdem schätzt er die „klare Sprache“, beschreibt Kommunikation als eine Stärke. Nicht jede Entscheidung müsse bequem sein. Seine Führungsstil? „Hart, aber fair, mit guter Atmosphäre.“ Seit 2018 arbeitet Münscher beim Bildungswerk der nordhessischen Wirtschaft, führt bis März mehr als 150 Mitarbeiter. Dann wird er – eine Woche nach Bekanntgabe seiner Kandidatur – zum kommissarischen Regionalleiter befördert und ist nun zuständig für fünf Landkreise, auch Hersfeld-Rotenburg.

Durch den Wald und über viele Treppen geht es zum Aussichtsplatz am Rotenburger Pilzchen hinauf. Stufen zählen ist nicht möglich: Münscher geht voran, redet – und gerät kaum außer Atem. Seine Schwäche? „Gott schenk mir Geduld, aber schnell. Ich kämpfe jeden Tag, aber das krieg’ ich nicht gebacken.“

Über den Dächern von Rotenburg geht es dann um Politik: Sebastian Münscher hat mit der SPD die Abschaffung der Straßenbeiträge vorangetrieben – und bewusst die Ferienzeit strategisch genutzt, um eine Mehrheit zu bekommen. Seitdem liegen die Rotenburger Straßen weitestgehend brach. „Das Geld ist da, es muss nur an der richtigen Stelle gespart werden“, sagt der Kandidat. Die unterscheide sich von Jahr zu Jahr, eine pauschale Aussage will er nicht treffen. Für den 40-Jährigen ist es eine Aufgabe der Verwaltung und ihrem Chef.

Also auch seine, wenn er die Wahl gewinnt. Was sagt er zur Kritik von CDU und UBR, seine Anträge im Stadtparlament seien nicht gut vorbereitet? „Schaulaufen gehört dazu.“ Münscher erklärt: Als Ehrenamtler stecke er den Rahmen ab, wolle aber durch wilde Vorgaben für die Verwaltung keine unnötige Arbeit verursachen. Als Bürgermeister sei es dagegen sein Hauptjob – bei dem er auch auf ein eingespieltes Team setzen könne.

Zu seinen weiteren Ideen gehört, dass er in den Ortsteilen präsenter sein will – mit den Ortsbeiräten als „Rathaus vor Ort“. Wertschätzung fange im Kleinen an: So sollen die Protokolle der Beiräte automatisch und nicht erst auf Anfragen an die Stadtverordneten gehen.

Auf dem Rückweg in die Stadt ruft ihm eine Rotenburgerin Glückwünsche zu – Münscher hatte gerade runden Geburtstag gefeiert. „War ja offenbar eine große Party“, sagt sie – und hört amüsiert zu, wie ihr der Kandidat eine Tanzeinlage zur Feier beschreibt.

