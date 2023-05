Frankfurter und Rotenburger feierten Goldene Hochzeit ihrer Freundschaft

Von: Laura Hellwig

Goldene Hochzeit: Wilfried Reiners (links) und Michael Jung feierten 2021 das 50-jährige Bestehen ihrer Freundschaft mit einer Goldenen Hochzeit. © Repro: Susanne Kanngieser

Gute Freunde verbringen nicht nur gerne Zeit miteinander, sie haben auch lustige, schöne und bewegende Geschichten zusammen erlebt. Heute erzählen wir die Geschichte von Willi Reiners und Michael Jung.

Rotenburg/Frankfurt – Vor zwei Jahren feierten sie ihre Freundschaft mit einer Goldenen Hochzeit. Der Nordhesse und der Südhesse. Zwei, die 1971 eine Lehre als Starkstrom-Elektriker bei der damaligen Deutschen Bundesbahn in Frankfurt am Main begonnen haben. Michael Jung, genannt Mike, aus Frankfurt und Wilfried Reiners, genannt Willi, aus Rotenburg arbeiteten im ehemaligen Ausbesserungswerk der DB im Gallus-Viertel Seite an Seite. „Neben mir war ein Arbeitsplatz frei. Und seitdem habe ich ihn an der Backe“, lacht Mike Jung.

Durch zwei Kurzschuljahre begann die Ausbildung für beide schon im zarten Alter von 14 und 15 Jahren. Damals haben sie sich in ihrer Freizeit zum Bolzen getroffen. Fußball ist eine gemeinsame Leidenschaft. Der eine, klar, ist Fan der Frankfurter Eintracht. Willi Reiners jubelt gerne Borussia Mönchengladbach zu. Wenn es etwas zum Jubeln gibt.



Es gab noch einen Dritten im Bunde, Mikes Schulkamerad Michael Stickler, den sie den „Dicken“ nannten, und der bereits verstorben ist. Er war bei so manchen Unternehmungen dabei. Zum Beispiel bei der Fahrt ins österreichische Skigebiet Flachau mit Willis Eltern. Da haben sie einen Leitpfosten ausgebuddelt und als Andenken mit nach Hause genommen. Der steht heute noch in Mike Jungs Garten in Frankfurt. Bei einem Segel-Törn von Rijeka nach Split blieben 13 Teilnehmer bei unruhigem Meer und vielen Wellen lieber in der Nähe der Toiletten. Zwei spielten Skat und tranken Rotwein.



In der Freundschaft gab es auch mal Funkstille

Es gab in der Freundschaft von Mike und Willi auch mal „Funkstille“, wie es beide heute nennen. Ursache für die Pause war Ursula. Eine Frau, für die sich Willi interessierte. Doch ihr Herzbube war Mike. Knapp zehn Jahre dauerte die Beziehung, die Freunde-Funkstille wurde nach fünf Jahren aufgehoben. Einfach so. Man hat ja zusammengearbeitet, und Willi war dann auch irgendwann „drüber weg“ und heiratete eine andere Frau. Es gab viele Aktionen, über die die beiden Ruheständler heute noch schmunzeln. Zu „Kneipen-Inventuren“ haben sie sich oft getroffen. Manchmal auch auf halbem Weg in Fulda. „Wir haben nachgeschaut, ob alle noch da sind“, lacht Willi.



Gerne denken die 68-Jährigen an die Nachtfahrt mit dem Käfer nach Garmisch im Januar 1976, als der Winter- und Berge-Fan Mike unbedingt und sofort Schnee sehen wollte. Zu einem Fußballspiel der Eintracht sind sie von Frankfurt nach Hamburg geflogen. Das war ein besonderes Angebot der Eintracht: Flug und Eintrittskarte gab es damals zum Superpreis von 98 D-Mark.



An der Krombachtalsperre im Westerwald hatte Mikes Vater ein Grundstück. Auf der grünen Wiese wurde an Pfingsten „angecampt“. Es müssen sehr autarke, ökologisch wertvolle und natürliche Erlebnisse gewesen sein.



Loyalität und Vertrauen machen Freundschaft aus

Loyalität und absolutes Vertrauen sind die Eigenschaften, die ihre Freundschaft ausmachen, betonen beide. „Wir sind immer füreinander da“, unterstreicht Mike. Für ihn gibt es in Frankfurt noch einen „weiblichen Willi“. Eine gute Freundin, die er kennenlernte, als sie 17 Jahre alt war.

Jetzt ist sie 56. Drei- bis viermal im Jahr treffen sich die Ruheständler heute. Mal spontan, mal geplant. Beim Kartoffelfest in Rotenburg ist Mike meistens dabei. Und natürlich hat er schon vielfach Strandfest-Erfahrung gemacht. Aber eigentlich haben sie heute weniger Zeit als damals bei der Deutschen Bundesbahn. Immer ist irgendwas.



Zur Hochzeit von Willis Tochter Claudia übernahm Mike den Chauffeurdienst, brachte bis spät in der Nacht die Gäste von Braach nach Hause oder zur Pension. Dafür hat er sich im Internet sogar eine richtige Chauffeur-Mütze und weiße Handschuhe bestellt.



In dieser Freundschaft wird es wohl keine Funkstille mehr geben. „Wir pflegen diese Sache, bis einer für immer geht“, sagen sie, wehmütig und ein bisschen melancholisch. (Susanne Kanngieser)