Geschichtsverein präsentiert neuen Band von "Rund um den Alheimer"

Der Geschichtsverein Altkreis Rotenburg präsentiert den neuesten Band aus der Reihe „Rund um den Alheimer“. Zu finden sind dort jede Menge interessante Anekdoten und Bilder.

Und wie stets bei dieser Reihe kann sich der einigermaßen geschichtsinteressierte Heimatfreund sofort in dem kleinen Buch festlesen. Sehr menschlich und lustig, mit vielen Anekdoten gespickt, findet man zum Beispiel Martin Ludwigs Porträt des ersten Bebraer Arztes Dr. Carl Niemeyer, dem Mediziner, der bereits in den 1920er-Jahren mit seiner „Knätterkiste“ zu den Patienten eilte.

+ Rund um den Alheimer, Beiträge zur Geschichte und Landeskunde des ehemaligen Kreises Rotenburg, Band 40/2019, 76 Seiten, zahlreiche Abbildungen. Erhältlich im örtlichen Buchhandel und beim Geschichtsverein Altkreis Rotenburg. © Gechichtsverein Altkreis Rotenburg/nh

Das Titelbild des Bandes stammt aus der Privatsammlung der Familie von Gilsa und zeigt einen wunderschönen Blick aus dem Park über die Fischteiche zum Schloss Ludwigseck. Es stimmt auf einen Beitrag von Dr. Thomas Büttner ein, der die Leser mit auf seine Entdeckungsreise durch den Schlosspark der einstigen Grenzburg Ludwigseck nimmt.

Die Geschichte der RMW

Was als kleine Anfrage an das Stadtarchiv Rotenburg zur Geschichte der Rotenburger Metallwerke (RMW, heute Neumayer Tekfor) begann, sollte in einer umfangreichen Recherche enden. Zu interessant waren die Erkenntnisse, die die beiden Stadtarchivare Klaus-Peter Paulus und Albert Deist herausfanden, als „nur“ die Anfrage zu beantworten. Herausgekommen ist die geschichtliche Aufarbeitung der bereits seit 1912 in Rotenburg ansässigen Firma Anatolie Gobiet „Stahlbau Rotenburg GmbH“, aus der 1936 die „Rotenburger Metallwerke Rudolf Stierlen“ entstanden.

+ Hergestellt in Rotenburg, gemacht für die Felder überall: eine Werbung der RMW. © Gechichtsverein Altkreis Rotenburg/nh

Wer weiß denn noch, dass die RMW früher Kartoffel-Legemaschinen, Schlepper-Fräsen, Rohr-Kultivatoren und sogar die Dosenverschließmaschine „Parole 1“ hergestellt hat? Später kam dann die Sparte Stahlbau hinzu, sogar Brücken wurden gefertigt. Außerdem produzierte man ab 1955 die legendären RMW-Schlepper mit den Namen Fulda, Werra, Weser und Lippe. Sie lassen die Herzen aller Oldtimerfreunde noch heute höherschlagen. Im neuen Band findet sich der erste Teil der Firmengeschichte.

Bergmannshäuser

Bei der Teilauflösung des Archives der Hessischen Heimstätte in Rotenburg konnte Peter Sauer vor einigen Jahren Dokumente retten. Darunter auch drei Briefe aus der Projektierungsphase der Bergarbeitersiedlung Solz, er selbst wohnt dort in einem ehemaligen Bergmannshaus. Die Lage der Siedlung war damals noch strittig. Auch der Bebauungsplan, diverse Hauszeichnungen und sogar ein ehemaliger Mietvertrag fanden sich. Perfekt, um die Geschichte der inzwischen 80 Jahre alten Siedlung aufzuarbeiten.

Clothildenslust

Im Wildecker Tal, in der einstigen Parkanlage der Rotenburger Landgrafen, brachte ein Baumwurf Ziegelbruch zum Vorschein. Dies führte Heiko Ries auf die Spur des auf alten Gemälden noch dargestellten einstigen Pavillon „Clotildenslust“. Und anhand historischer Karten und moderner Laserscann-Aufnahmen aus dem Grenzbereich zwischen Hessen und Thüringen nahe Kleinensee und Großensee gelang es Ries, noch ein weiteres Bodendenkmal zu identifizieren: eine untergegangene Pulvermühle. Darüber fanden sich sogar in diversen Archiven noch Unterlagen.

Burgruine Rodenberg

Angeregt durch eine ältere Veröffentlichung untersuchte Jürgen Janousch die aus Erdwällen errichteten Befestigungsanlagen, sogenannte Schanzen, die sich rund um die Burgruine Rodenberg verteilen. Er macht sich in seinem Artikel Gedanken über Belagerungen, Schleuder- und Schwarzpulvergeschütze, das Leben auf der Burg und die Zweitverwendung der Steine, nachdem die Burg wohl 1467 bereits zerstört war.

Dr. Götz J. Pfeiffer beschäftigt sich im zweiten Teil seiner Abhandlung zu den in Rotenburg ansässigen Goldschmieden und Juwelieren mit den Familien Klose, Mühlberger und Hein. Er weist die verwandtschaftlichen Beziehungen der Goldarbeiter-Familien nach, die auf eine mindestens 230-jährige Tradition zurückblicken, und stellt verschiedene Arbeiten der Goldschmiede vor. Durch die Identifizierung der Meisterzeichen ist es nun möglich, die Werke einzelnen Goldarbeiten zuzuordnen.

Martin Ludwig hat sich mit den Pestjahren 1625 und 1626 in Ronshausen beschäftigt. Zum Schmunzeln sind die Obersuhler Spitznamen, die Renate Dörffel festgehalten hat. Nicht nur zu Personen, die auf den Namen Bellachini-Schorsch, Zementbuckel, Graf Yoster oder Dummeldich hörten, hat sie eine Erklärung parat.

Kontakt: Andreas Rehs, Tel. 0 66 23/4 15 48, E-Mail: andreas.rehs@web.de