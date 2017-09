Gespuckt und beleidigt: Polizei schickt Rotenburger nach Hause

Rotenburg. Wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen 35-jährigen Rotenburger.

Der Mann soll laut Polizei am Sonntag gegen 1.20 Uhr in stark alkoholisiertem Zustand versucht haben die HR 1 Dancefloor Party in der Göbels Hotel Arena zu besuchen. Daher wurde ihm vom Sicherheitsdienst der Veranstaltung der Zugang in die Halle verweigert. Daraufhin spuckte der Tatverdächtige einem ebenfalls 35-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ins Gesicht. Erst die alarmierte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen beschwichtigen und schickte den Mann, verbunden mit einem Platzverweis, nach Hause.

