Hausmüll und Hundekot: Ortsvorsteher sind sauer über Entsorgung

Alles in einem Abfallbehälter am Wegesrand: Die Ortsvorsteher beklagen die gedankenlose Müllentsorgung.

Rotenburg. Auch in Rotenburgs Stadtteilen steht der Tag der Heimatpflege an. In einem Schreiben weisen die Ortsvorsteher im Vorfeld auf eine Reihe von Missständen hin.

Der Tag der Heimatpflege, der auch in Rotenburgs Stadtteilen regelmäßig zahlreiche ehrenamtliche Helfer zu Reinigungs-, Pflege und Pflanzaktionen in und rund um die Heimatdörfer bewegt, ist in diesem Jahr Anlass für Ortsvorsteher, Missstände aufzuzeigen.

Sie haben in den vergangenen Wochen vermehrt Umweltverschmutzungen wahrgenommen: Steaks in Originalverpackung mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum, Reste von Gurkensalat, Rasen- und Heckenschnitt und Gartenabfälle wurden zum Beispiel am Bachlauf der Hasel entdeckt.

Weitere Probleme gibt es bei Glascontainern, die nun mal nur für Glas in bestimmten Größen zugänglich sind. Glasschüsseln, Teller, Fensterscheiben und sogar Toilettensitze wurden entdeckt. „Hier sollen Gebühren auf Kosten der Allgemeinheit gespart werden“, heißt es in dem Schreiben von den Ortsvorstehern.

Der zusätzliche Aufwand lässt die Müllgebühren steigen

Die dadurch entstehenden Kosten für Personal und Transport des städtischen Bauhofs und Mehrkosten für zusätzliche Containertransporte zu einer Entsorgungseinrichtung ließen dann aber in der Folge Müllgebühren steigen.

Schließlich thematisieren die Ortsvorsteher noch die Dog-Stationen. Es gebe Hundehalter, die die mit Kot gefüllten Abfallbeutel am Wegesrand abstellten, doch gehörten die Beutel in die entsprechenden Abfallbehälter. Dort hinein gehöre jedoch kein Müll, der zu Hause im gelben Sack entsorgt würde – auch das wurde beobachtet. In dem Zusammenhang wird auch eine Form von Tourismus an Straßen und Wegen außerhalb der Dörfer beklagt: Frauchen oder Herrchen reisten mit dem Auto an oder unternähmen einen Spaziergang und ließen die Hinterlassenschaften ihrer Hunde einfach liegen.

Wer diese Fehler beobachte, sollte die Verursacher mutig darauf ansprechen. Das schwere Geschütz, dieses Verhalten auch beim Ordnungsamt anzuzeigen, möchten einige Ortsvorsteher hingegen vermeiden und setzen auf Einsicht.

Das ist zum Tag der Heimatpflege am 3. November geplant

Wie einsichtig Menschen sind, wird sich beim Tag der Heimatpflege am Samstag, 3. November, zeigen, wenn die ehrenamtlichen Helfer zur Dorf- und Landschaftspflege ausrücken. Wer mit anpacken will – hier einige Termine:

Schwarzenhasel: Treffpunkt mit Arbeitsgeräten und Hilfsmitteln um 8.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Um 12 Uhr gibt es für die Helfer Speisen und Getränke.

Treffpunkt mit Arbeitsgeräten und Hilfsmitteln um 8.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Um 12 Uhr gibt es für die Helfer Speisen und Getränke. Lispenhausen: Treffpunkt ist um 9 Uhr am Friedhof, die Dankeschön-Verpflegung gibt es im Feuerwehrgerätehaus.

Treffpunkt ist um 9 Uhr am Friedhof, die Dankeschön-Verpflegung gibt es im Feuerwehrgerätehaus. Braach: 9 Uhr am neuen Dorfgemeinschaftshaus. Anschließend Imbiss im Feuerwehrraum.

Auch in anderen Dörfern des Stadtgebiets wird gearbeitet, nicht alle Ortsvorsteher haben die Termine gemeldet, sondern organisieren die Arbeit auf dem „kleinen Dienstweg“.