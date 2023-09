Herausforderer mit Lust am Helfen: Kandidat Marcus Weber im Porträt

Von: Clemens Herwig

Auf dem Kanu ist er bereits Kapitän: Bürgermeisterkandidat Marcus Weber (FDP, tritt unabhängig an) fühlt sich auf dem und im Wasser wohl – hier bei einer Paddeltour auf der Fulda mit Blick auf die Fachwerk-Fassaden. © Clemens Herwig

Am 8. Oktober entscheiden die Rotenburger über ihren neuen Bürgermeister – es ist die erste Wahl mit mehreren Kandidaten seit zwölf Jahren. Wir stellen die drei Bewerber bei einem „Stadtrundgang“ vor. Heute: Marcus Weber (FDP, tritt unabhängig an).

Rotenburg – Es könnte der Anfang eines Witzes sein: „Stehen ein Politiker und ein Journalist vor der Schule...“ Die erste Station von Marcus Webers Stadtrundgang ist die JGS. Die Jugendzeit in Rotenburg hat den 39-Jährigen geprägt, sagt er. Sein Elternhaus liegt nicht weit entfernt von der Jakob-Grimm-Schule auf der gegenüberliegenden Fuldaseite. Was war er für ein Schüler? Zunächst ein ruhiger, der mittlerweile aufgetaut ist, sagt Weber mit einem Grinsen – eine Voraussetzung für den Job, auf den er sich bewirbt.

Der 39-Jährige will Bürgermeister werden. „Marcus Weber, wer ist das, was macht der?“, lautet die Begrüßung auf seiner Homepage. Das klingt ein bisschen nach Underdog. Kokettiert er mit der Rolle? Weber hat weniger kommunalpolitische Erfahrung als die Konkurrenz, räumt er freimütig ein. Er sitzt seit bald zweieinhalb Jahren im Stadtparlament, mit ihm kehrte die FDP zurück in das Gremium. Anderthalb Jahre nach Abschaffung der Straßenbeiträge war er der Erste mit einem Vorschlag, wie der Sanierungsstau angegangen werden könnte. Bei einem Antrag zur Förderung von Balkonkraftwerken vergaloppierte er sich aber: Sein Vorschlag entsprach nicht der Hessischen Gemeindeordnung (HGO).

„Ich bin nicht der unbekannte Dritte, sondern eine von drei Alternativen“, sagt Weber. Um sich vorzustellen, zieht er von Haus zu Haus. Aufdrängen will er sich nicht: „Ich klingele nicht überall.“ Der Vorsitzende der Zwei-Mann-Fraktion tritt unabhängig an. Sollte er gewählt werden, würde sein Parteibuch wie sein Job bei der Autobahnpolizei in Baunatal ruhen – anders als die Konkurrenz müsste er im Fall der Wahl nicht kündigen. Ist eine Pause bei den Freien Demokraten nicht möglich, würde er für die Amtszeit austreten. „Ich möchte mich als Rotenburger Jung bewerben.“

Der führt nun an der Fulda entlang in Richtung Wehr. Ab und zu grüßt der Kandidat Spaziergänger mit einem freundlichen „Hallo“. Was sind seine Stärken? „Ich diskutiere gerne, um die bestmögliche Lösung zu finden, ohne dass es persönlich wird.“ Wenn andere giften, bleibt der 39-Jährige im Parlament ruhig. Könnte er auch auf den Tisch hauen als Verwaltungschef? „Davon gehe ich stark aus. Aber wenn ich die beste Idee habe, muss ich nicht giftig werden“, sagt er verschmitzt. Weber will „Leader“ sein, nicht „Boss“: vorausgehen, statt aus dem Chefsessel antreiben.

In Rotenburg kennt man den Autobahnpolizisten vor allem als Chef des Technischen Hilfswerks. Marcus Weber, Ihr Freund und Helfer? „Es gibt mir beides ein gutes Gefühl.“ Helfersyndrom klingt ihm zu sehr nach Zwang: Er braucht es nicht, er macht es nur gern. „Positiver Stress“ nennt es der Kandidat, der zum Abschalten läuft, Mountainbike fährt oder seine Suzuki Bandit „rollen lässt“. Hofft er darauf, dass sein Ehrenamt ihm Stimmen beschert – auch bei anderen Helfern? „Das THW ist mir heilig. Es gehört zu meiner Vita, aber ich trenne das streng von der Politik“.

Auf die Frage nach seinen Schwächen („Was würde meine Frau wohl sagen?“) fällt ihm selbst nur ein, dass ihm das Herunterfahren teils schwerfällt. „Dann kommt anderes automatisch zu kurz.“ Gut ein halbes Jahr ist die Entscheidung zur Kandidatur gereift. Es folgte ein Gespräch mit seiner Frau Ilka, auch mit Blick auf den dreijährigen Sohn – den Eltern ist klar, dass ein Bürgermeister mehr im Fokus steht.

Als Diplom-Verwaltungswirt kennt Marcus Weber das Beamtenvokabular, will sich als pragmatischer Mensch aber nicht hinter Paragrafen verstecken. Sein Slogan ist „Weiterdenken“. Wie passt das zum Grunwald-Kurs, den er fortführen will? Ist das nicht eher ein „Weiter so“? Weber muss lachen: „Das große Ganze stimmt, aber ich habe eigene Ideen.“

Die Voraussetzungen seien geschaffen, sagt der Bewerber, sitzt im Schneidersitz auf der Mauer am Wehr und meint damit auch das neue Fulda-Ufer. „Jetzt müssen sie mit Leben gefüllt werden.“ Zu seinen Vorschlägen gehört der konsequente Ausbau Rotenburgs zur Sport- und Erlebnisregion: Campen an Stationen im Wald, Escape Games, Sportangebote. „Unser Fachwerk und unsere Natur sind ein Pfund. Es muss nicht immer gleich eine Hängebrücke sein.“ Das Festival Annotopia – nicht bei allen Rotenburgern beliebt – hält er einmal im Jahr für ein breites Portfolio für verkraftbar.

Dann soll es auf die Fulda gehen, Marcus Weber will nicht allein ins Boot. „Sie bleiben trocken“, wagt er ein Versprechen – was er sonst im Wahlkampf möglichst vermeidet, wie er sagt. Steuerbord liegt das HKZ. Dort hat er mit 15 Jahren in der Küche sein erstes Geld verdient. Für die Nachnutzung gelte es, den Entscheidern „auf den Füßen zu stehen“. Er unterstützt – wie der Rest der Stadtpolitik – die Ausbaupläne des Kreiskrankenhauses.

Auf trockenen Füßen geht es zurück zur JGS. Bei der Verabschiedung fährt ein Wohnmobil heran: Der Fahrer sucht den Campingplatz. Weber gibt Auskunft, als der Mann davonzuckelt, sagt er: „Da war es wieder, das Helfersyndrom.“

Die Spielregeln

Unter dem Motto „Auf Stadtrundgang mit...“ haben wir die Bürgermeisterkandidaten zum Termin gebeten. Die Regeln: Jeder Bewerber bekommt eineinhalb Stunden Zeit und führt uns zu Orten in Rotenburg und den Ortsteilen, die ihm wichtig sind – so lange sie fußläufig oder mit einer kurzen Fahrt zu erreichen sind. Auch das Fotomotiv bestimmen die Kanidaten.

Fragen an Kandidaten

Beim HNA-Lesertreff zur Bürgermeisterwahl in Rotenburg können Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Kandidaten im Austausch miteinander erleben: Marcus Weber, Jonas Rudolph und Sebastian Münscher stellen sich den Fragen unserer Redaktion. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 14. September, ab 19 Uhr in der Sporthalle des Studienzentrums statt. Haben Sie eine Frage, die von den Kandidaten beantwortet werden soll? Schicken Sie uns eine Mail an rotenburg@hna.de.

