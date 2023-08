Hessen Mobil: Baufehler nicht Schuld an Asphalt-Blasen in Rotenburg

Von: Rainer Henkel

Noch sind sie da, die Blasen im Asphalt auf der Straße Brücke der Städtepartnerschaften in Rotenburg. Auf Fehler bei den Bauarbeiten sind sie nicht zurückzuführen, hat Hessen Mobil herausgefunden. © Werner Petzner

Hessen Mobil sagt, dass die Blasenbildung im Asphalt einer Rotenburger Straße nicht an Baufehlern liegt. Schuld sei eingedrungene Feuchtigkeit.

Rotenburg – Asphaltblasen, die sich auf der Straße Brücke der Städtepartnerschaften in Rotenburg gebildet haben, sind nicht auf Fehler in der Bauausführung zurückzuführen. Das hat Hessen Mobil jetzt in einer Presseinformation bekannt gegeben.

Zuvor hatte sich Werner Petzner, Leser unserer Zeitung aus Rotenburg, zum wiederholten Mal darüber beschwert, dass die Blasen, verursacht durch Feuchtigkeit unter der Fahrbahn, eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellten (wir berichteten vor einiger Zeit).

Bei den Bauarbeiten an der Straße habe es geregnet. Die Unterführung unter den Bahngleisen habe unter Wasser gestanden. So seien Wasserdämpfe unter der dann aufgetragenen Isolierschicht und dem Bitumen gewesen, dadurch hätten sich Blasen gebildet. Der Asphalt sei aufgeplatzt, Wasser sei erneut eingedrungen.

Hessen Mobil: Baufirma hat korrekt gearbeitet

Dieser Theorie widerspricht Hessen Mobil vehement. „Nach den Untersuchungen können wir sagen, dass die Arbeiten der Firma korrekt ausgeführt wurden.

Die Blasenbildung ist von nachträglich eingedrungener Feuchtigkeit verursacht worden“, kommentiert Pressesprecher Christian Horn. Das hätten Untersuchungen ergeben, die unmittelbar nach dem Erscheinen des Artikels in unserer Zeitung stattgefunden hätten.

Noch kein Zeitplan für Lösung des Problems

Wäre das Wasser bei den Bauarbeiten eingedrungen, hätten sich umgehend nach der Asphaltierung Blasen gebildet.

Die Blasen selbst seien jedoch erst später aufgetreten. „Fehler bei der Bauausführung bezüglich der Feuchtigkeitsbarriere und den Asphaltarbeiten können als Grund ausgeschlossen werden“, sagt Horn. Jetzt werde nach einer Lösung für das Problem gesucht. Was wann geschehen soll, dafür gebe es noch keinen Zeitplan, schließt die Stellungnahme von Hessen Mobil. (Rainer Henkel)