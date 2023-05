Hessenweiter Ordinationsgottesdienst in der Rotenburger Stiftskirche gefeiert

Von: Laura Hellwig

Elf junge Theologinnen und Theologen wurden in einem Festgottesdienst in Rotenburg ordiniert. Damit wurden sie nach Vikariat und bestandenem zweitem Examen offiziell in ihr Amt als Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) eingeführt.

