Highwalk Rotenburg: Bohrungen für Hängebrücke übers Kottenbachtal beginnen

Von: Christopher Ziermann

So soll sie aussehen: Die geplante Fußgänger-Hängebrücke in Rotenburg über das Kottenbachtal, hier dargestellt auf einer Fotomontage mit Blick zum Rotenburger Hausberg. © Fotomontage: Michael Moll

Fünfeinhalb Jahre nach Bekanntwerden der ersten Pläne könnte es nun bald losgehen mit den Bauarbeiten für den Highwalk Rotenburg.

Rotenburg - Auf der neu angelegten Facebook-Seite Highwalk Rotenburg sind am Samstagmorgen Fotos von ersten Bohrungen für die geplante Hängebrücke veröffentlicht worden. Laut Bürgermeister Christian Grunwald handelt es sich um „bauvorbereitende Maßnahmen“. Die Baugenehmigung seitens des Landkreises stehe noch aus. „Ich freue mich sehr, dass der Investor zum Projekt steht“, so Grunwald.

Geplant ist der Bau einer 617 Meter langen Fußgängerhängebrücke, deren höchster Punkt etwa 60 Meter über der Erde liegen soll. Startpunkt der Hängebrücke soll an der zur Göbels-Gruppe gehörenden Alm sein, der Endpunkt am gegenüberliegenden Hangwald am Teufelsberg, in der Nähe des Wanderweges R6/R7.

Den letzten planungsrechtlichen Schritt dafür seitens der Stadt hatte die Rotenburger Stadtverordnetenversammlung im Februar 2022 gemacht, als die Bauleitplanung Rechtskraft erlangte. Investor ist die Hoteliersfamilie Göbel.