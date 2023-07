Im „Club Manhattan“ in Lispenhausen verliebten sich die Paare

Nicht nur auf der Tanzfläche, sicher auch bei Aktionen wie dieser lernten sich zukünftige Paare kennen und lieben. © Repro: Susanne Kanngieser

In unserer Region lockten einst zahlreiche Diskotheken das Partyvolk. Die meisten davon existieren längst nicht mehr. In unserer Serie „Nachtfieber“ erinnern wir an die ehemaligen Tanztempel.

Lispenhausen – Er war Ehe-Schmiede, Familie, Ort der Eskalation, Fixpunkt aller Nächte mit Livemusik und coolen Bands, letzte Instanz und Hoffnungsschimmer einer vor sich hin dümpelnden Woche. Ein Stern, um den sich alles drehte. Der Club. Oder Manhattan.

Niemals sagte man: Club Manhattan in einem Wort. Jedenfalls nicht die wahren Anhänger der Lispenhäuser Kult-Diskothek, die heute noch in der Erinnerung viele Emotionen unter den ehemaligen Gästen weckt. Die Manhattan-Diskothek war Ziel Tausender junger Leute in den 1960er- und 1970er-Jahren. Die Discjockeys hatten Prominentenstatus.

Walter Heckmann lernte seine Frau Heidi im Club Manhattan kennen. Der damals 18-jährige Altmörscher kam mit seinem Nachbarn Gottfried Wagner regelmäßig – zum Tanzen, Quatschen und um Bands live zu sehen.

Der Club sollte dem Paar Glück bringen. Denn Walter und Heidi Heckmann feierten gerade Goldene Hochzeit. Heidi Heckmann, geborene Mell, war mit 15 Jahren Stammgast im Club. Pünktlich um 19 Uhr zahlte sie mit dem Mitgliedsausweis, mit dem man vergünstigten Eintritt bekam. Um 21 Uhr musste Mell wieder zuhause sein.

Die Gründer: Riemenschneider (l.) und Wendt. © Repro: Susanne Kanngieser

Mit 16 erlaubten ihr die Eltern den Ausgang bis 22 Uhr. Sonntags war ab 15 Uhr geöffnet. Da gab es schon eine Stunde vorher eine Schlange vor und an der Treppe. „Bewohner der Bahnhofstraße bekamen von der lauten Musik nichts mit“, sagt Heidi Heckmann, „aber das Zuschlagen der Autotüren mitten in der Nacht nervte einige Menschen extrem.“ Die Straßen rund um den Club waren am Wochenende zugeparkt.

Der Club, er spaltete Alt und Jung in Lispenhausen. Eltern hörten von Schlägereien und angeblichem Drogenkonsum und hatten Angst um ihre Kinder. Die aber rebellierten. Sie gingen heimlich hin.

Im kaum genutzten Raum mit Wartesaal-Atmosphäre, der zum Gasthaus Dietz gehörte, probte die Beat-Rock-Band Flaming-Blue-Stars mit Horst, genannt Joe, Riemenschneider als Manager und technischem Road-Manager. Es war die Idee von Rolf Schimanski, dem damaligen Pächter des Gasthaus Dietz, den Proberaum als Beat-Club salonfähig zu machen.

In Riemenschneider fand er einen fähigen Mitstreiter. Er übernahm mit einigen Freunden, unter anderem Hans-Günther „Jackie“ Wendt, Rudhard „Hardy“ Witzel und Egon Rasch den Umbau des schmucklosen Saals in eine echte Beat-Location. Der Elektriker wird Gründer des Club Manhattan.

Für seine ausgefallenen Abende bekannt: Der Club Manhattan in Lispenhausen gab vielen Besuchern ein besonderes Lebensgefühl, das auch in späteren Phasen des Clubs nicht verloren ging. © Repro: Susanne Kanngieser

Den Namen hatten sich Schimanski und Riemenschneider ausgedacht. Das Club-Konzept sollte aus einem Mix bestehen: Man wollte zwanglos Musik von der Schallplatte auflegen und hin und wieder Livemusik von Bands organisieren. Der erste Discjockey war denn auch der musikbegeisterte 22-jährige Riemenschneider. Die Eröffnung war im August 1967. Und das wurde an drei Tagen mit mehr als 200 Besuchern pro Abend gefeiert.

Ausgelassene Stimmung: Im Club Manhattan war immer etwas los. © Repro: Susanne Kanngieser

Für die Flaming-Blue-Starswar der Club zeitweise ein zweites Zuhause und für Disco-Gänger laut Riemenschneider immer ein Höhepunkt. Auf der Bühne standen Karl „Charly“ Winter (Lead-Gitarre), Alwin Wendt (Rhythmus-Gitarre), Egon Kanngieser (Bass) und Klaus Biller (Schlagzeug). Während der ersten vier Jahre organisierte Riemenschneider Auftritte von mehr als 100 Bands.

Riemenschneider lernte 1970 seine spätere Ehefrau Elke im Club kennen. 1971 verabschiedete er sich vom Discoleben, um sich seinem Beruf in der Elektrobranche zu widmen. Die Besucher seien immer jünger geworden, es hat nicht mehr gepasst.

Proppenvoll war der Club ebenfalls zur Kirmes. 1968 wurde zum ersten Mal in dieser Location gefeiert. Da durften die Teenager länger bleiben als gewohnt. Das Lispenhäuser Volksfest stimmte die Eltern nachsichtig.

Traditionell machte der Club Manhattan ab dem Strandfest-Wochenende für einige Wochen Betriebsferien. Die nutzte man, um die Diskothek auf Vordermann zu bringen oder umzubauen, erzählt Riemenschneider. (Susanne Kanngieser)

Lispenhäuser Kult-Disco: Der Club weckt heute noch in der Erinnerung viele Emotionen unter den ehemaligen Gästen. Die Manhattan-Diskothek war Ziel Tausender junger Leute in den 1960er- und 1970er-Jahren. © Susanne Kanngieser