Im Forstamt Rotenburg wird zum ersten Mal seit elf Jahren wieder ausgebildet

Von: Fabian Diekmann

Gerne in der Natur beschäftigt: Die Azubis Merle Bretting (links) und Ruslan Davletov (rechts) ihrem Ausbilder Daniel Ernst (Mitte). © Fabian Diekmann

Zum ersten Mal seit elf Jahren bildet das Forstamt Rotenburg neue Forstwirte aus. Auf sie kommt viel praktische Arbeit zu, denn ihr Büro ist der Wald.

Rotenburg – Der erste Ausbildungstag hätte wettertechnisch besser aussehen können, da es über den Tag das ein oder andere Unwetter mit mal mehr und mal weniger Regen gab. Beim Rotenburger Forstamt gab es dennoch viele lächelnde Gesichter zu sehen.

In dieser Woche haben dort zum ersten Mal seit elf Jahren zwei Auszubildende ihre Ausbildung zu Forstwirten begonnen und sind trotz des Regens gespannt auf ihre neuen Aufgaben. „Das macht unseren Beruf aus und gehört dazu“, sagt der ausbildende Forstwirtschaftsmeister Daniel Ernst dazu mit einem Lachen über das Wetter.

Ausbildungsplätze werden zentral vergeben

Warum sie lange nicht mehr ausgebildet haben, erklärt Forstamtsleiter Steffen Wildmann so: „Der Landesbetrieb Hessen Forst in Kassel, dem die einzelnen Forstämter unterstellt sind, vergibt die Ausbildungsplätze an einzelne Forstämter. Da waren wir in den vergangenen Jahren nicht vorgesehen. Wir waren aber sehr froh und haben sofort zugesagt, als wir vor zwei Jahren angefragt wurden, ob wir wieder ausbilden wollen.“

Zwei Ausbildungsplätze hat das Forstamt nach einem Auswahlverfahren aus theoretischen und praktischen Prüfungsaufgaben vergeben. Die beiden besten waren laut Wildmann und Ernst Merle Bretting und Ruslan Davletov.

Die Rotenburgerin Bretting erzählt, dass sie schon vor einigen Jahren ein Praktikum beim dortigen Forstamt gemacht hat. „Seitdem bin ich fasziniert von der Arbeit und habe mich sofort beworben, als ich gesehen habe, dass das Forstamt wieder ausbildet,“ sagt die 20-Jährige, die vorhere bereits eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau absolvierte.

Mehr Frauen machen Ausbildung beim Forstamt

33 Azubis beginnen in diesem Jahr in Hessen ihre Ausbildung zu Forstwirten bei Hessen Forst. Sechs davon sind weiblich und Bretting ist eine von ihnen. „Es ist schön, in einem früher so männerdominierten Beruf mittlerweile auch mehr Frauen zu sehen“, sagt Ernst.

Der zweite neue Auszubildende, Ruslan Davletov, kam vor zwei Jahren aus Russland mit seiner Familie nach Deutschland. In Russland hatte er bereits einen Studienabschluss als Agraringenieur, der jedoch in Deutschland nicht anerkannt wird.

„Ich mag die Arbeit im Freien mit meinen Händen sehr“, sagt der 36-Jährige. „Deswegen hat mir die Stelle als Forstwirt gut gefallen, weil es in die gleiche Richtung geht wie mein Studium.“ Davletov freut sich außerdem, dass er die Stelle bekommen hat, obwohl er noch nicht so gut Deutsch könne. „Er macht das schon sehr gut“, sagt Wildmann dazu.

Aufforstung ist eine der Hauptaufgaben der neuen Azubis

Bretting und Davletov steht nun eine dreijährige Ausbildung bevor, die aus einem theoretischen Teil beim forstlichen Bildungszentrum in Weilburg nahe Gießen und einem praktischen Teil in der Region besteht.

„Wir sind beim Forstamt Rotenburg für etwa 20 000 Hektar zuständig“, sagt Wildmann. „Besonders die Aufforstung ist für Rotenburg sehr wichtig, da über 3000 Hektar Freiflächen wiederbewaldet werden müssen.“ Das liegt laut Wildmann am Befall von Bäumen durch Borkenkäfer und Pilze sowie an verschiedenen Stürmen. Die Wiederbewaldung sei speziell eine Aufgabe, die auf die Azubis zukomme.

Wildmann freut sich ebenfalls über die Neuzugänge in seinem Forstamt. „Auch bei uns gibt es Fachkräftemangel“, sagt er. „Deswegen sucht und benötigt Hessen Forst immer wieder gut ausgebildete und engagierte Forstwirte. Aktuell stehen die Übernahmechancen nach der Ausbildung sehr gut.“ (Fabian Diekmann)

Zuständig bis ins Werratal Das Forstamt Rotenburg ist für die Bepflanzung und Pflege von etwa 20 000 Hektar Wald verantwortlich. 45 Mitarbeiter, bestehend aus Forstwirten, Revierleitern und Verwaltungsangestellten, sind in zwölf Revierförstereien in Nordosthessen aufgeteilt. Das Gebiet erstreckt sich vom Revier Alheim, das an Melsungen grenzt, bis zum Revier Bengendorf, das im Osten an der Grenze zu Thüringen liegt. Zusätzlich zur Waldpflege gehört der Naturschutz, unter anderem von einigen Tierarten oder auch Fließgewässern und Quellen, zu den wichtigen Aufgaben des Forstamtes.