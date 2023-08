Eduard Pries bei Ninja Warrior auf RTL: „Ich will mich immer mehr fordern“

Wochenendporträt

+ © Julian Brückmann Mit harter Arbeit soll es in das Ninja Warrior-Halbfinale gehen. Eduard Pries trainiert regelmäßig im Cleverfit in Bad Hersfeld. © Julian Brückmann

Er macht vor keiner Herausforderung halt. Der Rotenburger Eduard Pries, der sich auf Social-Media-Plattformen Price nennt, tritt bei der RTL-Show Ninja Warrior an.

Rotenburg - Sympathisch, lächelnd und voller Energie betritt Eduard Pries das Cleverfit in Bad Hersfeld. Ganz leger gekleidet und aufgeschlossen widerspricht er dem Klischee eines Kraftsportlers. Der 34-Jährige ist bekannt im Fitnessstudio und genießt ein gewisses Ansehen.

„Es gab in meinem Leben einen Punkt, an dem ich stagnierte. Der Alltag wurde mir zu eintönig und ich war nicht zufrieden damit, was ich beruflich und privat erreicht habe. Es war nicht das, was ich mir für mein Leben vorgestellt habe“, erzählt der gebürtige Russlanddeutsche. Aufgewachsen ist Eduard Pries in Sibirien. Mit knapp neun Jahren kam er zusammen mit seinen Eltern und seinen zwei Schwestern nach Deutschland.

Rotenburger krempelt Leben mit 27 Jahren um - bald bei Ninja Warrior auf RTL

Den Entschluss, etwas zu ändern, fasste er im Alter von 27 Jahren. „Ich habe mir einen neuen Arbeitgeber gesucht und mit dem Kraftsport angefangen. Ich habe das Rauchen aufgegeben und das Partyleben an den Nagel gehängt“, sagt der IT-Leiter. „Alle, die mich kennen, wissen, dass ich ein verrückter Typ bin, wenn es um Herausforderungen geht. Ich muss mich immer etwas mehr fordern“, sagt Eduard Pries. In der Jugend hat er ein paar Jahre Kampfsport wie Karate und Kickboxen gemacht. Sportlich aktiv sei er auch im Kindesalter immer gewesen.

Rückschläge gab es auch: Unmittelbar nach seiner Anmeldung bei Ninja Warrior zog er sich beim Kreuzheben eine Verletzung an der Hüfte zu. „Ich dachte, das war es jetzt“, sagt er und verzieht bei der Erinnerung an dem Schmerz das Gesicht. Auch die Coronazeit habe ihr Übriges getan. Doch dank eines eigenen, kleinen Fitnessstudios zu Hause sei wenigstens der Sport nicht zu kurz gekommen. Mittlerweile ist seine Verletzung schon wieder gut verheilt. Er werde nun die Zeit nutzen, um sich auf das TV-Format vorzubereiten. Bei Ninja Warrior werde es nicht nur auf die Kraft ankommen, sondern auch auf die Athletik, so Pries. „Ich habe mich hierfür extra in einem Kletterpark angemeldet, um regelmäßig Parcours zu absolvieren und mir neue Bewegungsmuster beizubringen“, sagt er. Es sei immer sein Traum gewesen, bei Ninja Warrior mitzumachen. Die Vorrunde will er auf jeden Fall überstehen und damit ins Halbfinale einziehen. „Ich will das einfach schaffen“, so der 34-Jährige.

Drei Mal pro Woche Training für mehrere Stunden - Rotenburger bei Ninja Warrior auf RTL

Doch das Privatleben soll dabei nicht zu kurz kommen. „Ich trainiere nur drei Mal in der Woche. Dafür dann eben für mehrere Stunden. Die anderen Tage sind für meine Freundin und meine Freunde reserviert“, sagt der Rotenburger, der früher auch mal in Heinebach wohnte. Und wenn er mal einen Tag komplett für sich hat, verbringt er ihn mit seinem Hund Balu, liest und bildet sich weiter. „Ich bin kein Mensch, der gerne vor dem Fernseher sitzt. Ich mache parallel noch einen Schein zum Ernährungsberater“, sagt Eduard Pries. Ernährung spielt auch eine wichtige Rolle in seinem Leben. „Ich achte darauf, was ich esse, und versuche, mich gesund zu ernähren. Das heißt aber nicht, dass ich mir nicht auch mal einen großen Burger gönne. Wenn ich weiß, dass ich abends ins Restaurant gehe, dann gibt es zum Frühstück nur eine Kleinigkeit.“

Seine größten Vorbilder sind seine Eltern. Sie sind für seinen Antrieb und seine Motivation verantwortlich. „Wenn man etwas erreichen will, dann muss man etwas dafür tun. Das haben sie uns immer vermittelt. Sie haben hart gearbeitet, damit meine Schwestern und ich ein gutes Leben haben können. Diese Energie werde ich auch in mein Leben stecken“, sagt er.

Eduard Pries will auch in Zukunft nicht stillstehen. „In ein paar Jahren würde ich gerne verheiratet sein und Kinder haben, allerdings soll auch dann mein Leben nicht eintönig sein. Ich könnte mir auch vorstellen, mal ein Sabbat-Jahr zu machen, um zu reisen“, sagt er. Außerdem hat er vor, künftig Wirtschaftspsychologie zu studieren. Sollte es bei Ninja Warrior nicht für die nächste Runde reichen, will er sich im kommenden Jahr wieder bewerben. „Dann werde ich noch eine Schippe drauflegen und besser werden, bis ich es schaffe“, sagt er energisch. Ob sein Lauf im Fernsehen ausgestrahlt wird, stehe nach aktuellen Informationen aber noch nicht fest. (Julian Brückmann)