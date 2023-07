Johanna Wenk von der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg hat das beste Abitur im Landkreis

WOCHENENDPORTRÄT Bei ihr stimmt die Chemie

+ © Fabian Diekmann Vielleicht zum letzten Mal auf dem Schulhof der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg: Johanna Wenk hat ihr Abitur mit der Bestnote 1,0 abgeschlossen. © Fabian Diekmann

Johanna Wenk von der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg hat mit 1,0 das beste Abitur im Landkreis. Mit 872 von 900 Punkten hat sie rein rechnerisch sogar eine Null vor dem Komma.

Rotenburg – Es ist vielleicht das letzte Mal, dass Johanna Wenk durch die Flure der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg läuft. Bei der Suche nach einem schattigen Plätzchen lässt sie sich an einem der Picknicktische auf dem Schulhof nieder.

Die 19-Jährige hat vor Kurzem ihr Abitur dort bestanden – und zwar mit der Bestnote 1,0. Mit 872 von 900 Punkten hat sie rein rechnerisch sogar eine Null vor dem Komma und ist damit die beste Abiturientin im Landkreis Hersfeld-Rotenburg.

„Ursprünglich wollte ich mal Medizin studieren“, sagt Wenk. „Deswegen habe ich mich immer bemüht, gute Noten zu schreiben.“ Im vergangenen Jahr hat sich ihr Berufswunsch jedoch geändert. Ab Herbst studiert sie Nanostrukturwissenschaften an der Universität Kassel.

„Ich bin darauf gestoßen, weil es alle naturwissenschaftlichen Fächer in einem Studiengang vereint“, erklärt Wenk. „Der Schwerpunkt liegt aber bei Chemie mit viel Laborarbeit.“

Das war auch in der Schule ihr Lieblingsfach und einer ihrer beiden Leistungskurse. Vor allem die Experimente haben für Wenk den Unterricht oft aufgelockert, besonders im Vergleich zu ihrem theoretischen zweiten Leistungskurs: Mathe.

Das Thema ihrer Präsentationsprüfung in Erdkunde hatte ebenfalls mit Chemie zu tun – darin ging es um die Chancen und Risiken der Lithium-Gewinnung in Deutschland. Auch in Deutsch und Kunst ließ sie sich prüfen und erhielt 14 und 15 Punkte.

„Ich war vor jeder Prüfung aufgeregt“, erzählt Wenk. „Besonders bei den Leistungskursen und Deutsch, weil das die erste Prüfung war. Da habe ich sogar morgens noch mal gelernt. Das habe ich aber bei den späteren Prüfungen nicht mehr.“

Dabei ist der 19-Jährigen das Lernen nie besonders schwergefallen. „Ich habe direkt von Beginn der Oberschule an Lernzettel geschrieben“, sagt Wenk. „Für die Vorbereitung des Abiturs musste ich die dann eigentlich nur noch abschreiben und zusammenfassen.“ Das ist auch ihr Tipp an die kommenden Abiturienten: „Man muss immer am Ball bleiben. Wer regelmäßig alles gründlich wiederholt, muss für die Abiturprüfungen eigentlich gar nicht mehr so viel lernen.“

Viele freie Tage hatte Wenk in der Oberstufe trotzdem nicht. „Meistens kam ich von der Schule nach Hause und habe mich direkt ans Lernen gesetzt“, sagt die Rotenburgerin. Den Druck hat sie sich jedoch selbst gemacht. „Ich wollte immer das Bestmögliche aus mir herausholen.“

Aus ihrem Umfeld hat Wenk während der Prüfungen viel Unterstützung erhalten. „Mein großer Bruder war teilweise vor den Prüfungen noch mal bei mir und hat mich beruhigt. Meine Eltern meinten oft sogar, dass ich nicht zu viel lernen und mir so einen Druck machen sollte“, erzählt Wenk.

Eine Reise zur Belohnung für das bestandene Abitur hat Wenk direkt im Anschluss an die Abschlussfeier gemacht. Amsterdam war das Ziel. „Der Urlaub war wirklich schön“, sagt die 19-Jährige mit einem Lächeln im Gesicht. „Ich war es gar nicht mehr gewohnt, komplett freie Tage zu haben.“

Und die Zeit bis zum Studienbeginn? „Im August mache ich einen Ferienjob, im September möchte ich mir gerne mal wieder Zeit für Dinge nehmen, die ich in den letzten Monaten nicht machen konnte“, sagt Wenk.

Dazu gehört die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), bei der die 19-Jährige als Rettungsschwimmerin aktiv ist. Seit einigen Jahren begleitet sie außerdem Schwimmkurse von Kindern. „Es ist toll, zu sehen, wie viel Spaß sie am Schwimmen haben und Erfolge feiern“, sagt Wenk. „Das war für mich immer ein guter Ausgleich.“ (Fabian Diekmann)