Pop-Musiker Joris hat neues Album in Rotenburg aufgenommen

Rotenburg. Revolverheld, Silbermond, Milky Chance – und nun Joris. Wieder einmal hat ein Star der deutschen Musikszene ein Album im Rotenburger Musikstudio Toolhouse aufgenommen.

Seine neue Platte heißt „Schrei es raus“ – seit vergangener Woche ist er damit in Deutschland auf Tour. Wir haben mit dem 28-Jährigen, der vor allem durch sein Lied „Herz über Kopf“ bekannt wurde, über seine Zeit in der Fuldastadt gesprochen.

Joris, warum verschlägt es bekannte Bands und Musiker immer wieder in das beschauliche Rotenburg?

Joris: Weil ihr hier ein Musikstudio habt, das in Deutschland und eigentlich sogar in ganz Europa einen legendären Ruf hat.

Was ist das Besondere am Toolhouse?

Joris: Es gibt sehr viel Vintage-Equipment – also Instrumente aus den 60er- und 70er-Jahren, die alle noch top in Schuss sind. Aber auch abgesehen davon erfüllt die Ausstattung des Studios allerhöchste Standards. Dazu kommt noch das Fachwissen von Toolhouse-Inhaber Wolfgang Manns. Er ist für Musiker in Europa eine der ganz großen Adressen.

Was ist Wolfgang Manns für ein Typ?

Joris: Er ist ein unglaublich angenehmer und sympathischer Mann, der sich nicht in den Vordergrund drängt. Wenn bei der Studioarbeit Fragen aufkommen, ist er aber immer gleich da. Er strahlt Ruhe aus – das ist im Tonstudio unglaublich wichtig.

Clemens Rehbein von Milky Chance hat mal gesagt, in Rotenburg kann man auch deswegen so gut arbeiten, weil hier „sonst nichts los ist“.

Joris: Die Ruhe, die man hier im Gegensatz zum stressigen Tournee-Alltag hat, ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Ich bin vom Toolhouse aus jeden Tag an der Fulda Joggen gegangen. Das war perfekt, um den Kopf freizukriegen. Die wunderschöne Altstadt mit den Fachwerkhäusern hat mich an meine Heimatstadt Vlotho in Ostwestfalen erinnert. Abends waren wir mit dem Team oft noch in unserer Stammkneipe an so einem kleinen Marktplatz (dem Bermuda-Dreieck, Anm. d. Red.). Wir haben uns hier megawohl gefühlt.

Wie lange haben die Aufnahmen gedauert?

Joris: Insgesamt neun Monate. Wir haben in Berlin und Rotenburg aufgenommen und sind immer hin- und hergependelt. Die großen Aufnahmen mit Schlagzeug, Gitarren und Klavier haben wir in Rotenburg gemacht. Hier ist das Fundament des Albums entstanden.

Sind Albumaufnahmen für einen Musiker im Vergleich zu Konzertreisen, wo man alle paar Tage in anderen Städten auftritt, eher entspannend?

Joris: Entspannend trifft es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein absolutes Kontrastprogramm – eine Zeit ohne Applaus. Man kann im Studio jede Menge ausprobieren, sich aber auch darin verlieren. Ich war während meiner Zeit in Rotenburg meist erst gegen 3 Uhr im Bett und stand um 9 Uhr wieder im Studio.

Wo hast du während der Zeit gewohnt?

Joris: In Obergude, in einem wunderschönen alten Ferienhaus. Die Federbetten dort waren der absolute Wahnsinn. So gut wie dort habe ich noch nie geschlafen.

Kommst du für dein nächstes Album auch wieder nach Rotenburg?

Joris: Das kann gut sein. Ich hatte hier eine sehr intensive und schöne Zeit.

